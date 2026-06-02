إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

استدعاء خطير لسيارات نيسان بعد اختفاء العدادات أثناء القيادة

نيسان كيكس
عزة عاطف

واجهت شركة نيسان العالمية مأزقًا فنيًا جديدًا يتعلق باعتمادية الأنظمة الرقمية، بعد أن امتدت أزمة شاشات العرض المتضررة لتضرب أرخص سياراتها سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق الأمريكية. 

وكشفت الشركة رسميًا عن حملة استدعاء تطوعية واسعة تشمل أكثر من 51000 سيارة من طراز نيسان كيكس   نتيجة لخلل برمجى مفاجئ قد يتسبب في انطفاء شاشة العدادات الرقمية بالكامل أو تحولها إلى اللون الأزرق دون أي إنذار مسبق. 

ويترتب على هذا العطل الميكانيكي والبرمجي فقدان السائق القدرة على رؤية عداد السرعة، ومؤشر الوقود، ولمبات التحذير الحيوية، مما يمنع السيارة من مطابقة معايير السلامة الفيدرالية ويرفع ماديًا من مخاطر التعرض للحوادث نتيجة قيادة المركبة في عمى معلوم

يعود السبب الهندسي وراء الأزمة إلى خطأ في المنطق البرمجي داخل وحدة شاشة العدادات المجمعة (Combination Meter) الموردة للشركة. ويؤدي هذا الخطأ إلى حدوث فشل في الاتصال الرقمي بين رقاقات التحكم في الجرافيك والتحكم الآلي، وتحديدًا أثناء تشغيل المحرك في الأجواء الباردة (Cold Start-up).

وعند تفعيل هذا الخطأ، تدخل برمجيات الشاشة في حلقة مفرغة مستمرة (Continuous Loop) تمنع النظام من الإقلاع والتعافي ذاتيًا، لتظهر الشاشة في النهاية بيضاء أو زرقاء فارغة بنسبة 100%. 

وأكدت التقارير الفنية الصادرة من الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن المشكلة تؤثر على طرازات عامي 2025 و2026 المصنعة في فترات محددة.

بدأت ملامح المشكلة تظهر في أروقة نيسان منذ فبراير 2025 عقب تلقي بلاغات من الميدان، ليرصد مهندسو الشركة والشركة الموردة لاحقًا تزايد المطالبات لتصل إلى 205 مطالبات ضمان و7 تقارير فنية. 

ورغم ضخامة عدد السيارات المستدعاة والمقدر بـ 51598 كروز أوفر، طمأنت نيسان عملائها بعدم تسجيل أي حوادث أو إصابات مادية ناتجة عن هذا العطل حتى الآن.

وتتلخص خطة المعالجة الهندسية في توجه ملاك سيارات كيكس المتضررة إلى مراكز الخدمة المعتمدة لإجراء تحديث برمجى مجاني بالكامل لشاشة العدادات عبر أجهزة الفحص المتطورة. ولن يستغرق الإصلاح التقني أكثر من 30 دقيقة داخل الورشة، ومن المقرر أن تبدأ نيسان إرسال الخطابات الرسمية لإخطار جميع الملاك المتأثرين بحلول أول يوليو 2026 لجدولة المواعيد فورًا.

طريقة عمل الفول بالطماطم.
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
