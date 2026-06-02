990 ألف طن.. قافلة المساعدات الإنسانية الـ206 تتوجه إلى قطاع غزة

انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية الـ 206 اليوم /الثلاثاء/، من أمام معبر رفح البرى إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية فى القطاع التى يعيشها أكثر من مليونى فلسطينى.

وقال مصدر فى الهلال الأحمر المصرى - فى تصريحات اليوم - إن الشاحنات تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتى تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية.

وأضاف أن إجمالي حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الحرب على غزة ، بلغ نحو 46 ألف شاحنة حملت أكثر من 990 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود

وشهدت باحة معبر رفح الخارجية فى وقت مبكر من صباح اليوم اصطفاف الشاحنات التى تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى.