إصابات في اليابان بسبب العاصفة الاستوائية "جانجمي"

ضربت عاصفة استوائية شديدة جنوب غرب اليابان اليوم /الثلاثاء/، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، وإصابة تسعة أشخاص بجروح.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - من إمكانية حدوث موجات مد عاتية وانهيارات أرضية وفيضانات، حيث تتجه العاصفة "جانجمي" نحو الشمال.

وقد تسببت العاصفة - التي تم تخفيض تصنيفها من إعصار - في انقطاع الكهرباء عن نحو 17 ألف منزل، فيما صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيهارا، بأن العاصفة "جانجمي" تسبب أيضا في إصابة تسعة أشخاص في جزيرة أوكيناوا.

وحذر كيهارا من احتمال تعطل وسائل النقل العام في طوكيو والمدن المجاورة غدا /الأربعاء/ مع اقتراب العاصفة.

وحث كيهارا سكان المناطق المعرضة لخطر العاصفة على متابعة البيانات الحكومية وتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواحهم.

من جانبها، ألغت شركتا الطيران اليابانيتان "أول نيبون إيرويز" و"جابان إيرلاينز"، 600 رحلة جوية كان من المقرر تسييرها هذا الأسبوع.