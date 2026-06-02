الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

عبد العزيز جمال

ارتفعت معدلات البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 للعاملين والطلاب، بالتزامن مع متابعة المواطنين لقائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام، خاصة أن المولد النبوي من المناسبات الدينية التي تحظى باهتمام واسع في مصر والعالم الإسلامي.

ويُعد تحديد موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 أمرًا مهمًا للملايين من الموظفين والطلاب وأرباب الأسر، حيث يتطلعون إلى هذه العطلة الدينية للتفرغ للعبادة وصلة الأرحام والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية المرتبطة بهذه الذكرى العطرة.

يوافق موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وهو اليوم المدرج ضمن العطلات الرسمية في مصر بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتأتي هذه الإجازة في منتصف الأسبوع، وقد يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع لمنح العاملين عطلة متصلة وفقا لقرار حكومي سابق بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع.

تفاصيل الإجازة للعاملين في القطاع الحكومي

تأتي موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في:

· الوزارات والمصالح الحكومية.
· الهيئات العامة.
· وحدات الإدارة المحلية.
· شركات القطاع العام.
· شركات قطاع الأعمال العام.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا قبل موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 لتأكيد اليوم النهائي للعطلة، سواء بمنحها في موعدها الأصلي أو ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وفقًا لما يتم العمل به في بعض الإجازات الرسمية.

إجازة المولد النبوي 2026 للعاملين في القطاع الخاص

يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة المولد النبوي الشريف 2026 طبقًا للقرار الذي تعلنه وزارة العمل قبل موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 مباشرة.

 وتكون الإجازة عادة مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع تنظيم حالات تشغيل العامل في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يتم تعويضه وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

هل يحصل الطلاب على إجازة المولد النبوي 2026؟

تشمل إجازة المولد النبوي الشريف 2026 الطلاب في المدارس والجامعات، باعتبارها إجازة رسمية ضمن أجندة العطلات في مصر. وفي حال توافق موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 مع فترة الدراسة أو الامتحانات، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والجامعات التفاصيل التنظيمية الخاصة بالجداول الدراسية أو مواعيد الامتحانات، بما يتناسب مع القرار الرسمي الخاص بالعطلة.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026؟

حتى الآن، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 الأساسي هو الأربعاء 26 أغسطس 2026، ولم يصدر قرار نهائي بشأن ترحيل الإجازة إلى يوم آخر.

وتتبع الحكومة في بعض المناسبات سياسة ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف منح العاملين عطلة متصلة، لكن ذلك يتوقف على القرار الذي يصدر رسميًا قبل موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.

ويحتفل المسلمون في 12 ربيع الأول من كل عام هجري بذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة دينية يحرص كثيرون خلالها على إحياء السيرة النبوية والتذكير بالقيم التي دعا إليها الإسلام من الرحمة والتسامح وحسن الخلق. 

وفي مصر، ترتبط المناسبة أيضًا بعادات اجتماعية معروفة، من بينها شراء حلوى المولد وتبادل التهاني بين الأسر، إلى جانب الأنشطة الدينية والثقافية التي تقام في عدد من المؤسسات.

الإجازات الرسمية بعد المولد النبوي 2026

بعد موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، تتبقى إجازة عيد القوات المسلحة التي توافق الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وهي آخر الإجازات الرسمية المدرجة ضمن قائمة العطلات الوطنية خلال العام. وتظل القرارات الحكومية الصادرة قبل كل مناسبة هي المرجع النهائي لتحديد موعد الإجازة وطريقة تطبيقها على العاملين والطلاب.

اوبل أنسيجنيا
