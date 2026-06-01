"أيسوس" تكشف رسمياً عن أول شاشة ألعاب "OLED" مخصصة للمحترفين في العالم

أعلنت شركة "أيسوس" (ASUS) العالمية رسمياً عن إطلاق أول شاشة ألعاب في العالم تعتمد على لوحات "OLED" المتطورة ومخصصة بالكامل لبطولات الرياضات الإلكترونية، وذلك بحجم 24.5 بوصة.

وسلط تقرير تقني نشره موقع "VideoCardz" المتخصص الضوء على الشاشة المرتقبة "ROG Strix OLED XG259QWPG Ace"، مؤكداً أن هذا العتاد المبتكر لعام 2026 يستهدف تدمير السيطرة التاريخية للوحات "TN" و"IPS" التقليدية في ملاعب المحترفين، عبر تقديم معدل تحديث مرعب يبلغ 540 هرتز (Hz).

معمارية Tandem WOLED تمنح نقاءً عتادياً غير مسبوق

تستهدف أيسوس من خلال هذه الشاشة الثورية حل المعادلة الصعبة المتمثلة في الجمع بين السرعة الفائقة وجودة الألوان النظيفة التي طالما افتقدها لاعبو الرياضات الإلكترونية.

وتعتمد البنية الهندسية للشاشة على تقنية "Tandem WOLED" القائمة على دمج طبقتين عضويتين للإنارة، مما يساهم في رفع مستويات السطوع بنسبة 15%، وزيادة العمر الافتراضي للمكونات بنسبة 60% لمنع مشاكل حرق البكسلات، بالتكامل مع تقديم ألوان حقيقية فائقة التباين وعمق كامل للون الأسود.

سرعة استجابة برمجية خاطفة تنهي ضبابية الحركة

تمنح الشاشة المحترفين وعشاق ألعاب التصويب من المنظور الأول (FPS) قفزة أدائية خارقة بفضل زمن استجابة رمادي إلى رمادي (GtG) يبلغ 0.02 مللي ثانية فقط.

وحرص مطورو العلامة التجارية "ROG" على دعم الشاشة بتقنيات التزامن الكامل "NVIDIA G-SYNC"، بالإضافة إلى طبقة حماية بصرية مرنة وحزمة أدوات "QuickOSD" التي تتيح للاعبين ضبط مستويات الرؤية وتخصيص مرامي التصويب لحظياً دون الخروج من واجهة الألعاب لعام 2026.

الحجم المثالي للبطولات يشعل تطلعات اللاعبين في مصر

تفتح الشاشة آفاقاً تنافسية غير مسبوقة داخل السوق المصرية والشرق الأوسط نظراً لاعتمادها على قياس 24.5 بوصة بدقة "1080p"، وهو الحجم المعياري المفضل لدى منظمي البطولات العالمية مثل "PGL" و"Blast" لتقليل حركة الرأس والعين.

ويرى خبراء الرياضات الإلكترونية أن التخلص من شاشات الـ LCD المزعجة واستبدالها بنقاء الـ OLED المدعوم بتردد 540 هرتز سيعيد تشكيل أداء الفرق واللاعبين بفضل الوضوح المطلق والمصداقية العالية في عرض اللقطات فائقة السرعة.

يبرهن الابتكار الأخير من شركة أيسوس على أن مستقبل قطاع الجيمنج الاحترافي لعام 2026 قد غادر رسمياً قيود التضحية بالألوان مقابل السرعة؛ ومع اقتراب طرح الشاشة رسمياً بالأسواق العالمية.

يستعد مجتمع اللاعبين لاستقبال معايير بصرية محدثة ستجبر الشركات المنافسة على تغيير خطوط إنتاجها، وتثبت أن لوحات الـ OLED باتت السلاح الفتاك والأول لحسم صدارة المنافسات الرقمية.