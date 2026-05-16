لعشاق الألعاب الخارقة.. أسوس تطلق كمبيوتر ROG NUC 16 المصغر بمواصفات مرعبة

كشفت شركة "أسوس" العالمية رسمياً عن الأسعار الكاملة والخيارات العتادية لجهازها المكتبي المصغر والمخصص للألعاب "ROG NUC 16"، وذلك بعد أشهر من الترقب داخل الأوساط التقنية، حيث نجحت العملاق التايواني في دمج قوة الحواسب المكتبية العملاقة داخل هيكل مدمج وصغير للغاية يمكن حمله في حقيبة الظهر، مما يمثل ثورة جديدة في عالم منصات الألعاب المحمولة لعام 2026.

عتاد بري ومعالج رسوميات من إنفيديا

تستهدف أسوس من خلال جهاز "ROG NUC 16" تقديم أداء خارق لا يرحم الألعاب الثقيلة، حيث يعتمد الإصدار الأعلى للجهاز على معالج "Intel Core Ultra 9" المتطور والمصحوب ببطاقة رسوميات "Nvidia GeForce RTX 4070" المخصصة للهواتف والحواسب المحمولة الرائدة.

ويمنح هذا التوافق العتادي المذهل اللاعبين القدرة على تشغيل أحدث ألعاب الجيل الحالي بدقة "4K" ومعدل إطارات مرتفع وثابت، مع دعم كامل لتقنيات تتبع الأشعة وتوليد الإطارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تصميم مدمج ونظام تبريد احترافي

يتميز الكمبيوتر المصغر بهيكل ذكي يحمل شعار "ROG" الشهير ومضاء بنظام الإضاءة التفاعلي "RGB" الذي يمكن تخصيصه بالكامل عبر البرمجيات الملحقة. وحرص مهندسو الشركة على ابتكار نظام تبريد غرف البخار (Vapor Chamber) مدعوماً بمراوح مزدوجة فائقة الهدوء، للتغلب على معضلة الحرارة المرتفعة التي تواجه الأجهزة الصغيرة، مما يضمن استقرار الأداء ومنع اختناق المعالج (Thermal Throttling) حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة والمكثفة.

خيارات الترقية وتفاصيل الأسعار الرسمية

تتيح المنصة الجديدة مرونة استثنائية للمستخدمين في ترقية المكونات الداخلية، حيث يدعم الجهاز تركيب ذاكرة عشوائية (RAM) من نوع "DDR5" تصل إلى 64 جيجابايت، بالإضافة إلى فتحتين لتوسيع مساحة التخزين السريعة عبر أقراص "M.2 NVMe PCIe Gen 4".

وأعلنت الشركة أن أسعار الجهاز ستيدأ من 1629 دولاراً أمريكياً للنسخة الأساسية المزودة بمعالج "Core Ultra 7" وكارت شاشة "RTX 4060"، وتصل إلى 2199 دولاراً للنسخة الفائقة، وهو ما يجعله خياراً منافساً بقوة لبناء حواسب الألعاب التقليدية ضخمة الحجم.

خاتمة

يبرهن إطلاق "ROG NUC 16" على أن عصر الصناديق المكتبية الضخمة يقترب من نهايته لصالح الأجهزة الذكية النحيفة؛ ومع وصول هذا الوحش المصغر للأسواق العالمية والمصرية، سيحظى صناع المحتوى والمحترفون بأداة قوية تجمع بين حرية التنقل المطلقة وقوة الأداء اللامتناهية.