تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية وتصميم مختلف جهاز لوحي جديد من أسوس يغزو الأسواق

لمياء الياسين

انسحبت شركة أسوس من سوق الهواتف الذكية قبل شهرين، كما أنها ظلت غير نشطة إلى حد كبير في قطاع الأجهزة اللوحية خلال السنوات الأخيرة أإلا أن الشركة تعمل على جهاز لوحي جديد يُدعى "أسوس باد"، ويكشف التقرير أيضًا عن صور مسربة وتفاصيل أولية عن مواصفات الجهاز.

بحسب التسريبات، قد يتميز جهاز Asus Pad بشاشة OLED ثنائية الطبقات مقاس 12.2 بوصة تدعم معدل تحديث 144 هرتز. ومن المتوقع أيضاً أن تتضمن الشاشة تحسينات متعلقة بتقنية Dolby لتشغيل الوسائط

يُقال إن الجهاز اللوحي يتميز بحواف رفيعة ومتناسقة حول الشاشة، بينما يبدو أن هيكله مصنوع من إطار معدني ذي حواف منحنية قليلاً لتوفير قبضة أكثر راحة. ويُقال إن اللوحة الخلفية مسطحة وتتضمن وحدة كاميرا صغيرة تحتوي على كاميرا خلفية واحدة وفلاش LED.

جهاز لوحي من أسوس

تشير المعلومات المسربة أيضًا إلى تصميم نحيف وخفيف الوزن. ويُقال إن سمك الجهاز اللوحي يبلغ 6.5 ملم فقط، ووزنه حوالي 523 جرامًا. وعلى الرغم من نحافته، يُتوقع أن يضم الجهاز مكبرات صوت ستيريو تدعم تقنية دولبي أتموس، مما يوحي بأن شركة أسوس قد تُسوّقه كجهاز لوحي قوي مُخصص للترفيه.

من المتوقع أن يضم جهاز Asus Pad بطارية بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع، على الرغم من أن سرعة الشحن الدقيقة لم تُكشف بعد. ولا تزال تفاصيل المعالج وذاكرة الوصول العشوائي وخيارات التخزين والسعر وموعد الإطلاق طي الكتمان.

إلى جانب الجهاز اللوحي، تُظهر الصور المسربة ما يبدو أنه غطاء شفاف رسمي. و يتضمن حاملًا قابلًا للطي ، يُمكنه دعم الجهاز اللوحي بزوايا عرض متعددة لبث الوسائط أو استخدامه على المكتب.

