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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا في المباراة الافتتاحية لمنتخب الفراعنة للاستحقاقات الرسمية لكأس العالم 2026.

تقام مباراة منتخب مصر الوطني وبلجيكا في العاشرة مساء غدا الإثنين في تمام الساعه العاشىرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية ويحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية واسعة حيث يخوض الفراعنة واحدة من أهم مبارياته أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

تنقل مباراة منتخب مصر الوطني وبلجيكا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في العالم.

كما تذاع مباراة منتخب مصر وبلجيكا عبر القناة الأولى الرياضية الجزائرية الأرضية.

تردد قناة الأرضية الجزائرية

يمكن مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بالمجان عبر قناة الأرضية الجزائرية من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ويتفوق منتخب مصر على مستوى المواجهات مع منتخب بلجيكا حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز في 4 لقاءات مقابل فوز وحيد للمنتخب البلجيكي.

وكانت أول مباراة تجمع بين منتخب الفراعنة وبيجيكا في فبراير 1999 عندما حقق منتخب مصر الفوز على بلجيكها بهدف دون رد.

بينما جمع اللقاء الثاني بين المنتخبين في فبراير 2005 وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي المنتخب الوطني حيث حققوا الانتصار بنتيجة 4-0.

وحقق منتخب بلجيكا الفوز على نظيره المنتخب الوطني عام 2018 بنتيجة 3-0 ضمن الاستعدادات لكأس العالم روسيا 2018.

وعادت نغمة الانتصارات المصرية عام 2022 حيث تمكن لاعب الفراعنة من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر أن مواجهة بعد غدٍ الإثنين هي أول مباراة رسمية تجمع المنتخبين وجاءت المباريات السابقة ضمن اللقاءات الودية.

منتخب مصر كأس العالم بلجيكا

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