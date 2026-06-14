ربيع ياسين: منتخب مصر قادر على الذهاب بعيدًا في كأس العالم

أعرب ربيع ياسين، نجم الكرة المصرية السابق، عن ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مقومات قوية تؤهله لتخطي مرحلة المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية.

إشادة بالجهاز الفني واللاعبين المحترفين

وقال ياسين في في تصريحات لبرنامج «تغطية كأس العالم» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»:إن المنتخب الوطني يمتلك جهازًا فنيًا مميزًا بقيادة حسام حسن، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المحترفين الذين يقدمون مستويات قوية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز فرص المنتخب في المنافسة بقوة خلال البطولة.

محمد صلاح يصنع الفارق داخل المعسكر

وأكد نجم المنتخب السابق أن محمد صلاح يلعب دورًا مهمًا داخل الفريق، ليس فقط على المستوى الفني، ولكن أيضًا من خلال خلق حالة من الإيجابية والترابط بين اللاعبين، ما ينعكس على الروح العامة داخل المعسكر.

مباريات صعبة وتحديات قوية في المونديال

وتوقع ربيع ياسين أن تكون مباراة بلجيكا هي الأصعب في دور المجموعات، بينما يرى أن منتخب إيران يتميز بالانضباط التكتيكي، في حين يُعد منتخب نيوزيلندا الأقرب في المتناول، مؤكدًا أن المنتخب قادر على التعامل مع هذه التحديات.

التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يعتمد دائمًا على التفاصيل الدقيقة والدقائق الحاسمة، مشددًا على أهمية التركيز الكامل من اللاعبين من أجل تحقيق إنجاز يليق باسم الكرة المصرية في كأس العالم.