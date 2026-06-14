خالد الغندور يشيد بأيمن بوعدي: موهبة استثنائية ومستقبل كبير ينتظره

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالمستوى الذي قدمه أيمن بوعدي في أول مباراة دولية رسمية له، مؤكدًا أن اللاعب أظهر شخصية وثقة كبيرة رغم صغر سنه.

أيمن بوعدي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "18 سنة وأول ماتش رسمي دولي وتحس إن عنده خبرات 10 سنين، ثقة في النفس غريبة وكأنه بيلعب مع أصحابه جنب البيت، لا خايف ولا عنده رهبة ومتحكم في الرتم، الله أكبر.. خامة مميزة جدًا وله مستقبل كبير بإذن الله".

وحقق أيوب بو عدي رقما قياسيا أفريقيا مميزا في تاريخ كأس العالم، حيث يعد ثالث أصغر لاعب من القارة السمراء يشارك أساسيا في المونديال.

وسبق بو عدي في القائمة كل من بارثلميو أوجبيتشي، نجم منتخب نيجيريا، في مونديال 2002 أمام الأرجنتين بعمر 17 عاما و244 يوما، وريجوبيرت سونج، نجم الكاميرون، في مونديال 1994 ضد السويد، وكان بعمر 17 عاما و354 يوما.

وسجل أيوب بوعدي اسمه في سجلات مونديال 2026 ضد البرازيل بعمر 18 عاما و254 يوما.