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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال: المغرب مُرشّح للمربع الذهبي.. والعرب يقارعون الكبار في المونديال

منتخب المغرب
منتخب المغرب
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أحمد جلال بالأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام البرازيل في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن أسود الأطلس أثبتوا مجددًا قدرتهم على مقارعة كبار المنتخبات.

منتخب المغرب 

وكتب أحمد جلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرًا للمغرب.. قدم نفسه كمرشح للمربع الذهبي من جديد.. تعادل مع البرازيل، وأفضلية لـ أسود الأطلس معظم فترات المباراة".

وأضاف: "العرب يقارعون الكبار مع بداية مبارياتهم في المونديال.. في انتظار منتخبات مصر والجزائر والعراق وتونس والأردن".

واستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

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