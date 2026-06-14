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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب كوراساو يتحدى ألمانيا قبل مواجهة المونديال: سنجعل المهمة صعبة وليس لدينا ما نخسره

منتخب كوراساو
منتخب كوراساو
محمد سمير

رفع الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، المدير الفني لمنتخب كوراساو، راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب ألمانيا في افتتاح مشوار الفريقين ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن لاعبيه سيدخلون المباراة دون ضغوط وبطموح صناعة مفاجأة مدوية.

ويستعد منتخب كوراساو لمواجهة المنتخب الألماني مساء اليوم الأحد في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى، حيث يسعى المنتخب الأوروبي لتأكيد تفوقه كأحد المرشحين للمنافسة على اللقب، بينما يحلم ممثل منطقة الكاريبي بكتابة صفحة تاريخية في ظهوره المونديالي.

وأكد أدفوكات خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن فريقه يدرك الفارق الكبير في الإمكانات والخبرات بين المنتخبين، لكنه شدد على أن ذلك لن يمنع لاعبيه من القتال داخل أرض الملعب.

وقال المدرب الهولندي: “نحن دولة صغيرة مقارنة بألمانيا، لكننا سنجعل الأمور صعبة عليهم قدر الإمكان. كرة القدم لا تعترف دائمًا بالفوارق على الورق”.

وأضاف: “في بعض الأحيان تتمكن الفرق الصغيرة من إسقاط الفرق الكبرى، وهذا الأمر يحدث كثيرًا في كرة القدم الهولندية، لذلك سندخل المباراة ونحن نؤمن بقدرتنا على المنافسة”.

وأوضح أدفوكات أن منتخب كوراساو لا يواجه أي ضغوط حقيقية في هذه البطولة، مشيرًا إلى أن التوقعات لا تصب في مصلحة فريقه، وهو ما يمنحه حرية أكبر داخل الملعب.

وتابع: “ليس لدينا شيء نخسره. الجميع يتوقع فوز ألمانيا، لكننا نريد أن نفاجئ الناس ونظهر قدراتنا الحقيقية. مجرد وجودنا هنا يمثل إنجازًا كبيرًا للاعبين ولبلدنا”.

ويحمل اللقاء طابعًا تاريخيًا بالنسبة للمدرب المخضرم، إذ سيصبح أدفوكات أكبر مدرب يقود منتخبًا في تاريخ نهائيات كأس العالم بعمر 78 عامًا، محطمًا الرقم القياسي السابق في البطولة.

وعن تجربته الحالية مع كوراساو، قارن المدرب الهولندي بين محطاته التدريبية السابقة مع منتخبات كبيرة مثل هولندا وكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن الروح الموجودة داخل المنتخب الحالي مختلفة تمامًا.

وقال: “روح الفريق هنا شيء لم أره من قبل. اللاعبون يقاتلون من أجل الجزيرة ومن أجل شعبهم، وهذا يمنح العمل اليومي قيمة كبيرة. عندما ترى ما حققه هذا المنتخب تشعر بالفخر كمدرب”.

وأشار أدفوكات إلى جاهزية جميع لاعبيه للمباراة، مؤكدًا عدم وجود أي غيابات مؤثرة قبل مواجهة ألمانيا.

وتعد كوراساو أصغر دولة من حيث عدد السكان والمساحة تشارك في النسخة الحالية من كأس العالم، وهو ما يجعل مجرد الوجود بين كبار المنتخبات العالمية إنجازًا استثنائيًا للبلاد.

وتضم المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وكوراساو منتخبي الإكوادور وكوت ديفوار، في مجموعة تبدو مفتوحة على العديد من الاحتمالات، خاصة مع رغبة كل منتخب في حصد نتيجة إيجابية منذ الجولة الأولى.

ويأمل أدفوكات ورفاقه أن يتحول حلم المفاجأة إلى حقيقة أمام الماكينات الألمانية، في واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة ضمن افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بمونديال 2026.

كوراساو ألمانيا مدرب كوراساو المونديال كأس العالم 2026

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