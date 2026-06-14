مدرب إسكتلندا بعد الفوز على هايتي: كنا نستحق نتيجة أكبر.. والأجواء في كأس العالم رائعة

أبدى ستيف كلارك، المدير الفني لمنتخب إسكتلندا، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه خلال الفوز على هايتي بهدف دون رد، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن لاعبيه كانوا قادرين على الخروج بنتيجة أكبر لولا إهدار عدد من الفرص المحققة.

وافتتح المنتخب الإسكتلندي مشواره في المجموعة الثالثة بانتصار ثمين على حساب هايتي، بفضل الهدف الذي سجله جون ماكجين في الدقيقة 28، ليمنح بلاده أول فوز في نهائيات كأس العالم منذ نسخة 1990.

وقال كلارك، في تصريحات عقب المباراة: “حققنا انتصارًا مهمًا للغاية، وقدمنا مستوى جيدًا على مدار اللقاء. صنعنا العديد من الفرص الخطيرة، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر وحسم المباراة مبكرًا، لذلك أنا سعيد إلى حد كبير بما قدمه اللاعبون”.

وأشار المدير الفني إلى أن المواجهة لم تكن سهلة كما قد توحي النتيجة، موضحًا أن منافسات كأس العالم دائمًا ما تحمل الكثير من التحديات مهما كان اسم المنافس.

وأضاف: “واجهنا بعض الصعوبات خلال فترات من المباراة، لكن هذا أمر طبيعي في بطولة بحجم كأس العالم. لا توجد مباريات سهلة هنا، وكل المنتخبات تمتلك الطموح والرغبة في تحقيق النتائج الإيجابية”.

وأكد مدرب إسكتلندا أن المجموعة الثالثة ستكون من المجموعات المعقدة في البطولة، خاصة بعد تعادل المغرب مع البرازيل في المباراة الأخرى، وهو ما جعل المنافسة مفتوحة أمام جميع المنتخبات.

وأوضح: “الجميع شاهد مدى قوة المنافسة في المجموعة. النتائج تؤكد أن كل مباراة ستكون بمثابة نهائي، لذلك علينا الاستمرار بنفس التركيز والعمل على تطوير بعض الجوانب قبل المواجهة المقبلة”.

وأشاد كلارك بالأجواء التي صاحبت المباراة، سواء داخل الملعب أو في المدرجات، معتبرًا أن لاعبيه يستحقون الاستمتاع بهذه اللحظة بعد العودة إلى كأس العالم عقب غياب طويل.

وقال: “يجب على اللاعبين أن يستمتعوا بما حققوه اليوم وبالأجواء الرائعة المحيطة بالبطولة. في النهاية كان يومًا جميلًا بالنسبة لنا، والجماهير منحت المباراة أجواء مميزة”.

وشهد اللقاء تسجيل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد بعدما تابع كرة ارتدت من حارس هايتي إثر تسديدة لتشي آدامز، لتسكن الشباك بعد اصطدامها بأحد المدافعين.

ويحمل هذا الفوز أهمية تاريخية للمنتخب الاسكتلندي، إذ يعد الأول له في كأس العالم منذ الانتصار على السويد بنتيجة 2-1 في دور المجموعات بمونديال 1990، كما يأتي في أول مشاركة للفريق بالبطولة منذ نسخة فرنسا 1998.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب إسكتلندا المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، مستفيدًا من تعادل المغرب والبرازيل بهدف لكل فريق، بينما بقي منتخب هايتي في المركز الأخير دون نقاط، ليزداد الصراع اشتعالًا قبل الجولة الثانية من منافسات المجموعة.