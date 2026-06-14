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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب أستراليا بعد إسقاط تركيا: حققنا ما أردناه.. وتركيزنا الآن على مواجهة أمريكا

منتخب أستراليا
منتخب أستراليا
محمد سمير

أبدى توني بوبوفيتش، المدير الفني لمنتخب أستراليا، سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب منتخب تركيا بنتيجة 2-0، في افتتاح مشوار “الكنغر” ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا مباراة متكاملة على المستويين الدفاعي والهجومي أمام منافس يملك الكثير من الجودة.

واستهل المنتخب الأسترالي مشواره في المجموعة الرابعة بانتصار ثمين على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ليحصد أول ثلاث نقاط ويضع نفسه مبكرًا بين المرشحين للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وقال بوبوفيتش في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: “واجهنا خصمًا قويًا وعنيدًا يمتلك العديد من العناصر المميزة، لكننا نجحنا في تقديم مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة رائعة تمنحنا دفعة مهمة في بداية البطولة”.

وأضاف المدرب الأسترالي أن فريقه نجح في تنفيذ الخطة الموضوعة للمباراة بالشكل المطلوب، خاصة في الجانب الدفاعي، موضحًا: “دافعنا بصورة جيدة للغاية أمام فريق يمتلك مهارات فردية عالية، كما حافظنا على التوازن بين الدفاع والهجوم، وهو ما ساعدنا على السيطرة على مجريات المباراة في أوقات كثيرة”.

وأشار بوبوفيتش إلى أن الجهاز الفني كان يشعر قبل انطلاق المباراة بأن الفريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية، مضيفًا: “كان لدينا إحساس بأننا سنقدم مباراة جيدة، والحمد لله نجح اللاعبون في ترجمة هذا الشعور إلى أداء ونتيجة داخل الملعب”.

وجاء الفوز الأسترالي بفضل تألق نيستوري إيرانكوندا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27 بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية داخل الشباك التركية، قبل أن يضيف كونور ميتكالف الهدف الثاني في الدقيقة 75 بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

ورغم المحاولات التركية للعودة إلى أجواء اللقاء عبر نجومها بقيادة هاكان تشالهان أوغلو وأردا جولر وكيريم أكتورك أوغلو، فإن المنتخب الأسترالي نجح في الحفاظ على تفوقه حتى صافرة النهاية.

وأكد بوبوفيتش أن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرًا عند هذا الانتصار، مشددًا على أن التركيز بدأ بالفعل على المباراة المقبلة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تكون حاسمة في سباق صدارة المجموعة الرابعة.

وقال المدرب الأسترالي: “سنغلق صفحة تركيا الآن، اللاعبون سيخضعون لبرامج الاستشفاء والتعافي، وبعدها سنبدأ التحضير للمباراة الكبيرة أمام أمريكا”.

وبهذا الفوز رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 3 نقاط، متساويًا مع الولايات المتحدة التي اكتسحت باراجواي بنتيجة 4-1 في الجولة ذاتها، بينما بقي منتخبا تركيا وباراجواي دون نقاط.

ويترقب عشاق الكرة مواجهة مرتقبة بين أستراليا والولايات المتحدة في الجولة الثانية، حيث يسعى المنتخبان لحسم بطاقة التأهل مبكرًا والاقتراب خطوة كبيرة من العبور إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026.

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