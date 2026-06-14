قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فانس وقاليباف يشاركان في اجتماع حاسم تمهيدًا لاتفاق أمريكي إيراني
إشادة مغربية واعتراف برازيلي.. ماذا قال وهبي وأنشيلوتي بعد قمة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟
«دياز انضرب على وشه» .. أيمن دجيش يكشف 3 حالات تحكيمية جدلية في مباراة المغرب والبرازيل
الحرب الأهلية في إسرائيل.. 60% يخشون انفجار العنف الداخلي بدولة الاحتلال
بريطانيا توجه ضربة جديدة لموسكو.. ستارمر يأمر باعتراض ناقلة نفط روسية في القناة الإنجليزية
سقوط مُسيّرتين قرب رأس الناقورة.. إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل
ترقب وتركيز بين الطلاب.. دخول لجان امتحان الإنجليزي للثانوية الأزهرية بمصر الجديدة | بث مباشر
تراجع جديد في أسعار الفراخ.. البيضاء تهبط إلى 60 جنيهًا بالمزرعة اليوم
«الري» تتابع تنفيذ مشروع بـ1.66 مليار دولار لرفع كفاءة استخدام المياه بوادي النيل
دعاء للميت في نهاية السنة الهجرية .. 10 كلمات تُدخله الجنة بغير حساب
إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي قرب نهاريا وانفجارات في الجليل الغربي
تراجع الفلفل والخيار.. أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأحد 14 يونيو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الماكينات الألمانية تبدأ رحلة استعادة المجد بمواجهة كوراساو في كأس العالم 2026

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
محمد سمير

يستهل المنتخب الألماني مشواره في بطولة كأس العالم 2026 في الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، عندما يلتقي منتخب كوراساو على ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في بداية رحلة يأمل من خلالها “المانشافت” استعادة مكانته بين كبار العالم.

يدخل المنتخب الألماني البطولة بطموحات كبيرة، في محاولة لتصحيح المسار بعد إخفاقه في النسختين الماضيتين، حيث ودع مونديالي 2018 و2022 من الدور الأول، في نتائج لم تواكب تاريخ المنتخب الحافل.

ويخوض الألمان اللقاء بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، الذي تولى المهمة في سن مبكرة ليصبح من أصغر المدربين الذين قادوا المنتخب، ونجح منذ تعيينه في فرض بصمته التكتيكية، ما دفع الاتحاد الألماني لتجديد الثقة فيه حتى 2028.

ويعتمد ناجلسمان على أسلوب يجمع بين الضغط العالي، والانضباط الدفاعي، والمرونة في التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، مع محاولة الحفاظ على التوازن بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية.

وكان تأهل ألمانيا إلى المونديال قد جاء بعد مشوار تصفيات شهد بعض الصعوبات، قبل أن ينجح المنتخب في حسم بطاقة العبور خلال الجولة الأخيرة، محققًا سلسلة انتصارات قوية أكدت قدرته على العودة بقوة.

ورغم الغيابات المؤثرة التي طالت عدداً من العناصر الأساسية بسبب الإصابات، نجح الجهاز الفني في الحفاظ على استقرار الأداء وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

وتضم مجموعة ألمانيا منتخبات كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور، في مجموعة تبدو متوازنة إلى حد كبير، لكنها تتطلب حسم النقاط مبكرًا لضمان التأهل دون تعقيدات.

ويأمل المنتخب الألماني في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية في مشوار البطولة، خاصة أنه يسعى للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب عن الأدوار المتقدمة في النسخ الأخيرة.

في المقابل، يدخل منتخب كوراساو المواجهة بأجواء تاريخية، بعدما نجح في التأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، ليصبح أحد أصغر الدول من حيث عدد السكان التي تصل إلى المونديال.

ويعتمد المنتخب الكاريبي على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، بقيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، في تجربة تاريخية تمثل إنجازًا كبيرًا لكرة القدم في البلاد.

ورغم صعوبة المهمة أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم، فإن مشاركة كوراساو في حد ذاتها تمثل نجاحًا كبيرًا وبداية لحلم جديد في عالم كرة القدم العالمية.

المنتخب الألماني كوراساو منتخب كوراساو كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

ترشيحاتنا

دعاء نهاية العام الهجري

دعاء نهاية العام الهجري.. كلمات تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

احدى دروس الواعظات

الأوقاف تُطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بالمديريات عن غياب التواصل بين الآباء والأبناء

الطلاق

هل تملك المرأة حق الطلاق؟.. عطية لاشين يوضح حكم قول الزوجة لزوجها "أنت لست على ذمتي"

بالصور

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

علامات تكشف عصير القصب المغشوش.. احذرها

علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد