بين هيبة الماكينات وحلم الجزيرة الصغيرة.. ألمانيا تبدأ الليلة رحلة المونديال أمام كوراساو الباحثة عن المعجزة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء الأحد إلى ملعب إن آر جي بمدينة هيوستن الأمريكية حيث تنطلق واحدة من أكثر مواجهات الجولة الأولى في كأس العالم 2026 إثارة من حيث الفوارق التاريخية عندما يصطدم المنتخب الألماني بنظيره منتخب كوراساو ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وعلى الورق تبدو المباراة في متناول المنتخب الألماني صاحب التاريخ العريق والألقاب الأربعة في كأس العالم لكن كرة القدم لطالما كانت اللعبة التي لا تعترف بالأرقام فقط وهو ما يمنح منتخب كوراساو أملاً في صناعة واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

ألمانيا.. بداية جديدة لاستعادة الهيبة العالمية

يدخل المنتخب الألماني منافسات كأس العالم 2026 وهو يحمل هدفًا واضحًا يتمثل في استعادة مكانته بين كبار اللعبة بعد سنوات صعبة شهدت تراجعًا غير معتاد للماكينات الألمانية على الساحة الدولية.

فبعد التتويج التاريخي بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل عاش المنتخب الألماني واحدة من أصعب فتراته بعدما ودع نسختي 2018 و2022 من دور المجموعات في صدمة هزت أركان الكرة الألمانية.

لكن الأمور تغيرت كثيرًا مع المدرب الشاب يوليان ناجلسمان الذي نجح في إعادة الروح والثقة إلى الفريق وبدأ في بناء مشروع جديد يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب.

ويدخل الألمان البطولة بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا سلسلة مميزة من النتائج الإيجابية خلال الأشهر الماضية حيث فاز الفريق في آخر تسع مباريات متتالية وهو ما أعاد الثقة للجماهير الألمانية قبل انطلاق الحدث العالمي.

وتدرك ألمانيا أن البداية القوية تمثل مفتاح العبور بأريحية نحو الأدوار الإقصائية خاصة في مجموعة تضم أيضًا الإكوادور وكوت ديفوار وهما منتخبان قادران على إحداث المتاعب لأي منافس.

ناجلسمان ورهان الجيل الجديد

يعول المدرب الألماني على مجموعة من أبرز نجوم الكرة الأوروبية في الوقت الحالي يتقدمهم جمال موسيالا وفلوريان فيرتز وليروي ساني وجوشوا كيميتش إلى جانب المدافع الصلب جوناثان تاه.

ويمثل الثنائي موسيالا وفيرتز أحد أهم أسلحة المنتخب الألماني في البطولة حيث يراه كثيرون الثنائي الأبرز في أوروبا على مستوى صناعة اللعب والقدرات الفردية.

كما يراهن ناجلسمان على خبرة الحارس المخضرم مانويل نوير الذي يستعد لخوض نسخة جديدة من كأس العالم رغم بلوغه الأربعين من العمر في مشهد يعكس قيمة الحارس الأسطوري داخل المنتخب الألماني.

وفي الخط الأمامي تتركز الأنظار على كاي هافيرتز مهاجم آرسنال الإنجليزي الذي يعيش واحدة من أفضل فترات مسيرته الكروية بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ويطمح لمواصلة التألق بقميص المانشافت.

كوراساو.. الحلم الذي أصبح حقيقة

في الجهة المقابلة تبدو قصة منتخب كوراساو واحدة من أجمل قصص كأس العالم 2026 فالدولة الكاريبية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 160 ألف نسمة نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها لتتحول من مجرد منتخب مغمور إلى أحد العناوين الملهمة في البطولة.

ورغم محدودية الإمكانات مقارنة بالعمالقة المشاركين فإن مجرد وجود كوراساو بين كبار العالم يعد انتصارًا استثنائيًا لكرة القدم في الجزيرة الصغيرة.

وخلال التصفيات قدم المنتخب مستويات مميزة قادته إلى صدارة مجموعته وخطف بطاقة التأهل التاريخية ليكتب اللاعبون والمدرب ديك أدفوكات صفحة جديدة في تاريخ الرياضة بالبلاد.

ديك أدفوكات.. خبرة السنين في مواجهة العملاق الألماني

يقود منتخب كوراساو المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات أحد أشهر المدربين في الكرة الأوروبية على مدار العقود الماضية.

ورغم بلوغه 78 عامًا لا يزال المدرب الهولندي يملك الشغف والطموح لتحقيق الإنجازات وهو ما دفعه لقبول تحدي قيادة منتخب صغير نحو أكبر بطولة في العالم.

ويعرف أدفوكات جيدًا حجم الفوارق الفنية بين فريقه والمنتخب الألماني لكنه يدرك أيضًا أن مباريات كأس العالم لا تخضع دائمًا للمنطق وهو ما يجعله يبحث عن مفاجأة تاريخية قد تبقى خالدة في ذاكرة الجماهير.

تاهيث تشونج.. السلاح الأخطر في صفوف كوراساو

إذا كان المنتخب الألماني يمتلك ترسانة من النجوم فإن منتخب كوراساو يعول بشكل كبير على تاهيث تشونج اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعد تشونج أبرز الأسماء الهجومية في صفوف المنتخب الكاريبي بعدما قدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية وسجل ثلاثة أهداف في أول ست مباريات دولية له.

كما يملك المنتخب عناصر أخرى صاحبة خبرات كبيرة أبرزها القائد لياندرو باكونا وشقيقه جونينيو باكونا اللذان يمثلان الركيزة الأساسية في خط الوسط.