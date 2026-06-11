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قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم

منتخب المانيا
منتخب المانيا
منتصر الرفاعي

تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة عام 1930 وذلك عندما يلتقي منتخب المكسيك مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية التي تستضيفها مدينة مكسيكو سيتي.

وتحظى النسخة الحالية باهتمام عالمي استثنائي كونها الأكبر من حيث عدد المنتخبات والمباريات، كما تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ألمانيا على قمة المنتخبات الأوروبية

ومع انطلاق منافسات المونديال تعود إلى الواجهة الأرقام التاريخية التي صنعتها المنتخبات الأوروبية في البطولة حيث يتربع المنتخب الألماني على صدارة قائمة أكثر منتخبات القارة العجوز تحقيقا للانتصارات في كأس العالم.

ويمتلك المنتخب الألماني سجلا استثنائيا بلغ 68 انتصارا مستفيدا من حضوره الدائم في الأدوار المتقدمة ونجاحه في حصد العديد من الألقاب عبر تاريخ البطولة.

إيطاليا وفرنسا في ملاحقة المانشافت

ويأتي المنتخب الإيطالي في المركز الثاني بقائمة المنتخبات الأوروبية الأكثر تحقيقًا للانتصارات في كأس العالم برصيد 45 فوزا بينما يحتل المنتخب الفرنسي المركز الثالث بعدما حقق 39 انتصارًا خلال مشاركاته المختلفة.

وواصل منتخب فرنسا تعزيز مكانته بين كبار العالم خلال السنوات الأخيرة، بعدما تُوج بلقب مونديال 2018 ووصل إلى نهائي نسخة 2022.

إنجلترا وإسبانيا ضمن الكبار

ويحل المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 32 انتصارا فيما يحتل المنتخب الإسباني المركز الخامس بعدما حقق 31 فوزا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وتعد المنتخبات الثلاثة من أبرز القوى الكروية في أوروبا حيث نجحت في ترك بصمة واضحة داخل البطولة على مدار العقود الماضية.

هولندا وبلجيكا في المراكز المتقدمة

وجاء منتخب هولندا في المركز السادس برصيد 30 انتصارا، متقدما على منتخب بلجيكا صاحب المركز السابع بـ21 فوزًا.

كما تقاسم منتخبا روسيا والسويد المركزين الثامن والتاسع برصيد 19 انتصارا لكل منهما بينما أكمل منتخب صربيا قائمة العشرة الأوائل برصيد 18 فوزا.

أرقام تاريخية تنتظر التحديث

ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 تبدو الفرصة متاحة أمام العديد من المنتخبات الأوروبية لتعزيز أرقامها التاريخية وتحسين مواقعها في قائمة الأكثر تحقيقا للانتصارات في نسخة ينتظر أن تشهد منافسة قوية وأرقاما قياسية جديدة على مختلف المستويات.

بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب المكسيك منتخب جنوب أفريقيا المنتخب الألماني منتخب فرنسا

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