بالتردد ... تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

ساعات وتنطلق بطوبة كاس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا في سابقه هي الأولي.

وتذاع مباريات كأس العابم عبر قنولت beIN Sports المفتوحة لنقل كأس العالم

انطلقت قناة beIN Sports المفتوحة (المجانية) على قمر النايل سات، ودشنت بثها بالمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026

التردد الصحيح والوحيد لتشغيل القناة بأعلى جودة وصوت نقي:

​ التردد الرسمي لقناة:

beIN Sports

​التردد: 11055

​الاستقطاب: أفقي (H / Horizontal)

​معدل الترميز: 27500

​الجودة: HD

القناتان التوأم ORF و ServusTV تتألقان باستوديوهات مميزة خلال كأس العالم 2026.

يتميز استوديو ORF الاول بطابع احترافي متطور وتجهيزات تقنية حديثة توفر تغطية عالية المستوى، بينما يقدم استوديو ServusTV تصميماً عصرياً وأنيقاً يمنح المشاهد تجربة بصرية رائعة. وستتقاسم القناتان بث جميع مباريات كأس العالم بالتساوي، في تغطية شاملة للحدث العالمي.

تردد القناتين

القناة SERVUS TV HD النمساوية

التردد Astra 19°E 11303H21998

القناة ORF 1 HD النمساوية

التردد Astra 19°E 11303H21998

القناة ORF SPORT +HD النمساوية

التردد Astra 19°E 11273H22001

كما تذاع المبارايات عبر قنلة الجزائر الارضيه

وتردد القناة هو 11680 h 27500

كما تذاع مبارياا كاس العالظ عبر قناة ZDF الألمانية حيث ستنقل مباراة الافتتاح مجانًا، ضمن باقة من 60 مباراة من كأس العالم 2026، تشمل الافتتاح وأبرز المواجهات حتى النهائي.

القناة ZDF HD الالمانـية

التردد Astra 19°E - 11362 H 22000

القناة DAS ERSTE HD الالمانـية

التردد Astra 19°E - 11494 H 22000

34 مباراة مجانية

أعلنت قناة sporty tv حصولها على حقوق بث 34 مباراة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك عبر شاشتها المفتوحة في عدد من الدول الإفريقية.