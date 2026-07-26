كريم عبدالعزيز.. لماذا هو الحصان الرابح في السينما المصرية

مع النجاح التاريخي الذي حققه فيلم «7Dogs»، وتصدره قائمة أعلى الأفلام إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، خلال 60 يوما يواصل كريم عبدالعزيز ترسيخ مكانته كالنجم الأكثر قدرة على صناعة الإيرادات واستقطاب الجمهور، ليؤكد أنه أصبح “الحصان الرابح” بالنسبة لشركات الإنتاج والموزعين ودور العرض.



وخلال السنوات الأخيرة، نجح كريم عبدالعزيز في إعادة تعريف مفهوم الفيلم الجماهيري، مقدمًا أعمالًا تجمع بين الإنتاج الضخم، والجودة الفنية، والنجومية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على شباك التذاكر، لتتحول أفلامه إلى أحداث سينمائية ينتظرها الجمهور قبل طرحها، وتحقق أرقامًا قياسية بمجرد عرضها.



ولا يقتصر تفوق كريم عبدالعزيز على فيلم واحد، بل يمتد إلى سجل استثنائي يضم خمسة من أكبر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهي «7Dogs» وقد حقق 258,704 مليون جنيها و**«المشروع X»وقد حقق نحو 145 مليون جنيها و«بيت الروبي»وقد حقق نحو 130 مليون جنيها و«كيرة والجن»وقد حقق نحو 120 مليون جنيها و«الفيل الأزرق 2»وقد حقق نحو 104 مليون جنيها وقد وصلت إيرادات مجموعه افلامه المليار جنيه وهو إنجاز يعكس استمرارية النجاح وليس نجاحًا عابرًا، ويؤكد أن اسمه أصبح علامة تجارية قادرة على جذب الجمهور إلى دور العرض.



ويأتي النجاح الكبير لفيلم «7Dogs» ليؤكد أن الجمهور لا يزال يمنح ثقته الكاملة لكريم عبدالعزيز، وأن وجود اسمه على أي ملصق دعائي أصبح في حد ذاته عنصرًا أساسيًا من عناصر النجاح التجاري، في وقت تشهد فيه صناعة السينما منافسة غير مسبوقة.

