قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يلتقي برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ويطرح مجالات العمل المشترك
وزير الكهرباء يطرح فرص الاستثمار وتوطين الصناعة على سفراء مصر الجدد
الطب 93.69% والذكاء الاصطناعي 84.62%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2026
البترول تفتح صفحة جديدة للإنتاج.. قفزة في الزيت الخام وانتعاشة بالتكرير وبئر غاز جديد
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا المدمر إلى 5546 قتيلا وأكثر من 16 ألف مصابًا
بيريز يهدد بإنهاء مسيرة فينيسيوس مع ريال مدريد.. ما القصة؟
شراكتنا استراتيجية .. الإمارات وبريطانيا تبحثان توسيع آفاق التعاون
باريس يشترط مبلغ ضخم للتخلي عن نجمه لصالح ليفربول
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. رد حاسم من التعليم
أول فريق أفريقي يشارك ... برشلونه يستعد لمواجهة الاهلي في كأس خوان جامبر
نتنياهو يكشف موعد انتهاء الحرب على إيران
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 26 يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم عبدالعزيز.. لماذا هو الحصان الرابح في السينما المصرية

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
قاسم

مع النجاح التاريخي الذي حققه فيلم «7Dogs»، وتصدره قائمة أعلى الأفلام إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، خلال 60 يوما يواصل كريم عبدالعزيز ترسيخ مكانته كالنجم الأكثر قدرة على صناعة الإيرادات واستقطاب الجمهور، ليؤكد أنه أصبح “الحصان الرابح” بالنسبة لشركات الإنتاج والموزعين ودور العرض.

وخلال السنوات الأخيرة، نجح كريم عبدالعزيز في إعادة تعريف مفهوم الفيلم الجماهيري، مقدمًا أعمالًا تجمع بين الإنتاج الضخم، والجودة الفنية، والنجومية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على شباك التذاكر، لتتحول أفلامه إلى أحداث سينمائية ينتظرها الجمهور قبل طرحها، وتحقق أرقامًا قياسية بمجرد عرضها.

ولا يقتصر تفوق كريم عبدالعزيز على فيلم واحد، بل يمتد إلى سجل استثنائي يضم خمسة من أكبر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهي «7Dogs» وقد حقق 258,704 مليون جنيها و**«المشروع X»وقد حقق نحو 145 مليون جنيها و«بيت الروبي»وقد حقق نحو 130 مليون جنيها و«كيرة والجن»وقد حقق نحو 120 مليون جنيها و«الفيل الأزرق 2»وقد حقق نحو 104 مليون جنيها وقد وصلت إيرادات مجموعه افلامه المليار جنيه وهو إنجاز يعكس استمرارية النجاح وليس نجاحًا عابرًا، ويؤكد أن اسمه أصبح علامة تجارية قادرة على جذب الجمهور إلى دور العرض.

ويأتي النجاح الكبير لفيلم «7Dogs» ليؤكد أن الجمهور لا يزال يمنح ثقته الكاملة لكريم عبدالعزيز، وأن وجود اسمه على أي ملصق دعائي أصبح في حد ذاته عنصرًا أساسيًا من عناصر النجاح التجاري، في وقت تشهد فيه صناعة السينما منافسة غير مسبوقة.
 

كريم عبدالعزيز أفلام كريم عبدالعزيز صور كريم عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد