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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيمن عبد الغني: تفوق طلاب الثانوية الأزهرية ثمرة تضحيات أولياء أمورهم ومعلميهم وإدارات معاهدهم

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
أحمد سعيد

تقدم الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، بخالص التهنئة وأصدق التبريكات إلى أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، الذين شرفوا أنفسهم وأسرهم ومعاهدهم، وأثبتوا أن الجد والاجتهاد طريق التفوق والنجاح.

أيمن عبد الغني: الإمام الأكبر يقود مسيرة الأزهر بعلمٍ وحكمة، للارتقاء بالعملية التعليمية

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، "أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهنئة والتقدير إلى مقام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف حفظه الله ورعاه، الذي يقود مسيرة الأزهر بعلمٍ وحكمة، ويرعى أبناءه الطلاب، ويحرص على الارتقاء بالعملية التعليمية، حتى يظل الأزهر الشريف منارةً للعلم، وحصنًا للوسطية، ومنبعًا لإعداد العلماء والدعاة الذين يحملون رسالة الإسلام السمحة إلى العالم".

وقال وكيل الأزهر إنّ هذا التفوق الذي حققه أبناؤنا الطلاب هو ثمرةُ إخلاصهم واجتهادهم، ثمّ ثمرةُ جهود آبائهم وأمهاتهم، ومعلميهم وإدارات معاهدهم، الذين بذلوا من الوقت والجهد ما يستحقون عليه كل الشكر والتقدير.

واختتم وكيل الأزهر "نبارك لأبنائنا هذا الإنجاز، فإننا ندعوهم إلى مواصلة طريق العلم، والتحلي بالأخلاق الأزهرية الرفيعة، وأن يجعلوا من تفوقهم بدايةً لمسيرةٍ حافلة بالعطاء وخدمة الدين والوطن والإنسانية، داعيا المولى عز وجل "نسأل الله تعالى أن يحفظ الأزهر الشريف وشيخه وعلماءه، وأن يوفق أبناءه جميعًا إلى المزيد من النجاح والتميز، وأن يجعلهم ذخرًا لوطنهم وأمتهم".

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