تأجيل حفلة عمرو دياب في تركيا لشهر أكتوبر

أعلن الفنان عمرو دياب تأجيل موعد حفله الغنائي المقرر إقامته في تركيا، والذي كان من المفترض أن يقام في 2 أغسطس، ليكون موعده الجديد في 3 أكتوبر المقبل.



يذكر أن الحفل يأتي ضمن سلسلة حفلات "الهضبة" الصيفية، التي تشهد إقبالًا واسعًا

من جمهوره في الوطن العربي وخارجه.



وتمكنت أغنية جيتلك للفنان عمرو دياب ، من تخطي حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط، عبر منصة يوتيوب.



وتصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا على منصة أنغامي الموسيقية وذلك بعد طرح ألبومه الجديد "حبيتك" وجاءت أغنية "لولا البنات" في المركز الأول، تلتها أغاني "حبيتك" و "جيتلك" و "الألوان".



من جانبه أعرب الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالمشاركة في ألبوم "حبيتك" للفنان عمرو دياب من خلال أغنيتي "حبيتك" و"أنا معاك"، قائلًا: "أنا مبسوط جدًا بهما، واشتغلنا الصيف اللي فات، وده والحمد له رجعنا نشتغل بقوة منذ العام الماضي والألبوم الأخير".