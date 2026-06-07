بوتشيتينو يشيد بروح المنتخب الأمريكي رغم الخسارة أمام ألمانيا

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، إعجابه بالشخصية التي أظهرها فريقه في الخسارة 2-1 أمام ألمانيا في مباراتها الودية الأخيرة قبل كأس العالم.

ألمانيا ضد أمريكا



سجل كاي هافرتز هدفا برأسية من ركلة حرة نفذها جوشوا كيميتش ليمنح ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، التقدم في الدقيقة الثانية، لكن الولايات المتحدة، إحدى الدولتين المضيفتين لكأس العالم، انتزعت هدف التعادل المذهل عن طريق أنتوني روبنسون، ثم سجل ليروي ساني هدفا في الدقيقة 57 ليحسم فوز ألمانيا في ملعب سولجر فيلد في شيكاغو.

وقال بوتشيتينو: "بشكل عام، أعتقد أنه كان أداءً جيدا، أنا سعيد بأداء الجميع، سنواجه أحد أهم الفرق في العالم، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون سعداء بذلك".

وتابع: "لقد تنافسنا، ولم يحالفنا الحظ أعتقد أنها كانت مباراة متكافئة، لقد كان تحديًا رائعًا بالنسبة لنا لنرى كيف نتفاعل، وكيف نظهر شخصيتنا، وكيف نظهر تماسكنا، وكيف نبدأ اللعب تحت الضغط".

وأتم: "لقد كنا نطالب اللاعبين بالكثير في الأسبوعين الماضيين، لقد رأيتنا نرهق اللاعبين والفريق، الآن علينا تقييم الحمل وأن نكون أذكياء في الطريقة التي سنصل بها إلى مباراة باراجواي، في أفضل حالة، وبكامل طاقتنا."

يفتتح المنتخب الأمريكي مشواره في المجموعة الرابعة بكأٍ العالم بمواجهة باراجواي في 12 يونيو