صدمة في معسكر البرازيل.. إصابة ويسلي فرانكا تثير القلق قبل انطلاق كأس العالم

تلقى منتخب البرازيل ضربة مؤثرة قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعد تعرض جناحه ويسلي فرانكا لإصابة خلال المباراة الودية أمام منتخب مصر، ما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباريات الأولى في البطولة.

إصابة خلال مواجهة مصر

وتعرض ويسلي فرانكا للإصابة أثناء مشاركته في اللقاء الودي الذي جمع المنتخب البرازيلي بنظيره المصري، والذي انتهى بفوز السامبا بنتيجة 2-1، ليضطر الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى استبداله قبل نهاية المباراة.

وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية حاجة اللاعب لفترة علاج وتأهيل، في انتظار تحديد حجم الإصابة بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

غموض بشأن مدة الغياب

ولم يحسم الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل حتى الآن مدة غياب اللاعب، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الإصابة قد تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، وهو ما يضع مشاركته في كأس العالم 2026 محل شك كبير، خاصة في المباراة الافتتاحية أمام منتخب المغرب.

ضربة لأنشيلوتي قبل المونديال

ويمثل احتمال غياب ويسلي فرانكا أزمة فنية للمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي يعول على السرعة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق في الجبهة اليمنى، سواء بالاختراق أو المساندة الهجومية.

ورغم امتلاك المنتخب البرازيلي عناصر هجومية بارزة مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا، فإن الجهاز الفني كان يخطط للاستفادة من تنوع الحلول الهجومية التي يوفرها ويسلي خلال مشوار السامبا في البطولة.

البرازيل تترقب القرار الطبي النهائي

وينتظر المنتخب البرازيلي التقرير الطبي النهائي لحسم موقف اللاعب من الاستمرار في القائمة المشاركة بالمونديال أو استبعاده واستدعاء بديل قبل انطلاق البطولة، في وقت يسعى فيه أنشيلوتي للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل ضربة البداية في كأس العالم 2026.