شوبير يعدد مكاسب منتخب مصر أمام البرازيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام منافسه البرازيل في المباراة الودية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : المباراة صعبة على كل النواحي كلهم نجوم وأنشيلوتي مدير فني كبير ويعتبر ضمن الأفضل في العالم.

وأوضح : المباريات الكبيرة دائما الهدف منها كسر الرهبة وبعد الهدف الأول لمباراة البرازيل حدث قلق ولكن المنتخب استطاع التعامل وسجل هدف التعادل بشكل سريع.

مكاسب مباراة البرازيل

وواصل : أرقام منتخب مصر قريبه للغاية من أرقام البرازيل على مستوى الركنيات والاستحواذ والخطورة والقوة الدفاعية حتى لو تكن على أمل الجماهير.

وأردف : حسام حسن قلبه ميت وأشرك طارق علاء في المباراة ومنح فرصة لـ محمد عبدالمنعم ولعب كل اللاعبين تقريبا لكن العميد استطاع الوقوع على مستوى كل لاعب منهم.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : المباراة مطمئنه إلى حد كبير ومباراة بلجيكا القادمة قوية جدا وفازوا على تونس بنتيجة 5-0 ودوكو ودي بروين ولوكاكو ثلاثي قوي ومميز.