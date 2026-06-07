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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الخسارة أمام البرازيل.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

أسدل منتخب مصر الستار على استعداداته لبطولة كأس العالم 2026 بخسارة ودية أمام منتخب البرازيل بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على ملعب "هينتنجتون"، ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق المونديال.

البرازيل تتفوق على مصر في البروفة الأخيرة

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق برونو جيماريش في الدقيقة السابعة، مستغلًا خطأ في وسط الملعب.

ورد منتخب مصر سريعًا عبر مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 11 بعدما استغل ارتباك الدفاع البرازيلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن المهاجم الشاب إندريك من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب البرازيل، ليمنح السامبا الفوز بنتيجة 2-1، في آخر اختبار ودي للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 يونيو، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم:

  • منتخب بلجيكا
  • منتخب نيوزيلندا
  • منتخب إيران
  • منتخب مصر

ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، والاقتراب مبكرًا من حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم منتخب البرازيل

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