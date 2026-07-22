وفد أوروبي يزور مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر لبحث التعاون وتبادل الخبرات الطبية

استقبلت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام السرطانية بمحافظة الأقصر، وفداً أوروبياً رفيع المستوى يضم عدداً من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأورام والرعاية الصحية.

ذلك في زيارة تفقدية تهدف إلى الاطلاع على المنظومة الطبية المتقدمة التي تقدمها المستشفى لمرضى السرطان في صعيد مصر، وبحث سبل التعاون المباشر وتبادل الخبرات.

حيث تضمنت الزيارة جولة تفقدية شاملة للوقوف على سير العمل داخل مختلف الأقسام الحيوية، وفي مقدمتها أحدث وحدات العلاج الإشعاعي والكيماوي، وعيادات اليوم الواحد، وأقسام الأشعة المقطعية والمجسمة، بالإضافة إلى غرف العمليات الكبرى ووحدات الرعاية المركزة.

وأعرب أعضاء الوفد الأوروبي عن إعجابهم الشديد بالمستوى الطبي والتقني المتطور داخل المستشفى، مشيدين بالخدمات المجانية المتكاملة التي تقدم للمرضى وفق أعلى معايير الجودة العالمية، فضلاً عن البيئة الاستشفائية المميزة والتنظيم الدقيق داخل مختلف الأقسام.

من جانبه، أوضح الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المستشفى المستمر على الانفتاح والتعاون المباشر مع مختلف المؤسسات والمراكز الطبية الدولية، للوقوف على أحدث المستجدات في العالم الطبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الاستعانة بهذه الخبرات العالمية واستقطاب أحدث البروتوكولات العلاجية المتقدمة يهدفان إلى ضمان تقديم أفضل خدمة علاجية ورعاية صحية شاملة لأبناء الصعيد، وبما يدعم بشكل فعال جهود الدولة المصرية في مكافحة مرض السرطان.