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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء عمليات قلب للمرضى غير القادرين بالقرى والنجوع في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجحت جمعية الأورمان فى اجراء عدد (12) عملية قلب للمرضى الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بقرى ومركز محافظة الأقصر، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وذلك في خطوة تعكس الدور الحيوي والمتنامي لوزارة التضامن الإجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر.


وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، فى بيان صحفى، حرص الوزارة على إستمرار تقديم الخدمات الطبية لدعم جميع قرى ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة المرضى الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمات الطبية لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.


من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية و القسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، لافتًا أنها تمت تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر. 
 

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.
 

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار مجانًا.

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