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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات

الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات
الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات
ساندي رضا

استقبلت كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور، اليوم، طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية، وذلك وفقا للجداول الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن جامعة دمنهور تولي أهمية قصوى للتخصصات التي تربط بين الإبداع والصناعة، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تخريج كوادر مؤهلة في مجالات التصميم والابتكار، لذا تستهدف الجامعة من خلال اختبارات القدرات انتقاء الطلاب الموهوبين القادرين على الإبداع والابتكار، مشيرا إلى أنه قد تم وضع منظومة إلكترونية وإدارية محكمة لتنظيم دخول الطلاب، والتعريف بطبيعة الاختبارات، والرد على كافة الاستفسارات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأوضح الدكتور حازم قطري، القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية أن الكلية استقبلت اليوم 34 طالبا وطالبة لأداء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الكلية قامت باتخاذ  كافة التدابير التنظيمية والاحترازية لضمان سير الاختبارات بانضباط تام، من خلال تشكيل لجان متخصصة للإشراف الأكاديمي والإداري، وتجهيز القاعات الدراسية بأدوات الاختبار اللازمة.

هذا وقد أشادت لجنة المتابعة بالمجلس الأعلى للجامعات خلال جولتها التفقدية، بمستوى الجاهزية الإدارية والأكاديمية للكلية، وجودة التجهيزات المعملية والفنية، وانضباط عملية دخول وخروج الطلاب، وتوفير بيئة اختبار متكاملة تتوافق مع الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مما يعكس حرص إدارة الجامعة على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستمر اختبارات القدرات خلال الفترة المحددة من مكتب التنسيق، ويتم التسجيل إلكترونيا عبر موقع التنسيق الرسمي، وتدعو جامعة دمنهور الطلاب المتقدمين للالتزام بالمواعيد المقررة وإحضار المستندات المطلوبة.

كلية الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور جامعة دمنهور

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