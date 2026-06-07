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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس جديدة .. 10 مشاهد مميزة من ودية مصر والبرازيل | صور

مصر والبرازيل
مصر والبرازيل
عبدالله هشام

رصدت عدسات الكاميرات عدد من المشاهد المميزة في مباراة مصر والبرازيل التي أقيمت في الساعات الاولي من صباح اليوم الأحد ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم.

وحقق منتخب البرازيل الفوز على مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي اتسم بالندية والجدية.

حسام حسن وكارلو أنشيلوتي 

وظهر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل مع حسام حسن بعد المباراة مباشرة ووجه له الشكر على المباراة القوية.

وأشاد أنشيلوتي بأداء منتخب مصر وهو ما انعكس أيضا على تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي.


محمد صلاح واليسون بيكر 

دار حوار طويل نسبيا بين أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل وزميل محمد صلاح وانتهت بضحكات بينهم.


محمد صلاح ونجوم البرازيل 

حرص محمد صلاح على توجيه التحية لكل لاعبي منتخب البرازيل وعلى رأسهم أليسون بيكر وفابينيو والتقط صور تذكارية برفقتهم.


مصطفي شوبير واليسون بيكر 

طلب حارس البرازيل الحصول على قميص منتخب مصر من مصطفى شوبير بعد تألقه في التصدي لهجمات السيليساو خلال المباراة الودية 

وأشاد الحارس البرازيلي بقدرات شوبير ومنتخب مصر مؤكد على وصول الفراعنة لنقطة بعيده في المونديال.


رافينيا وحمزة عبدالكريم 

وحرص ثنائي برشلونة رافينيا وحمزة عبدالكريم على تبادل القمصان بعد نهاية المباراة التي شارك فيها نجم برشلونة الشاب خلال دقائقها الأخيرة.

إمام عاشور يهدي قميص المنتخب لـ وسام ابو علي

ظهر وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق والمحترف في كولومبوس كرو الأمريكي في ملعب مباراة مصر والبرازيل 

وحرص وسام على توجيه التحية للاعبي منتخب مصر قبل المباراة أمام البرازيل فيما قام إمام عاشور بإهدائه قميص الفراعنة.

منتخب البرازيل أليسون بيكر محمد صلاح مصطفي شوبير منتخب مصر حمزة عبدالكريم

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