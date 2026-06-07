صحف البرازيل: منتخب مصر أربك حسابات أنشيلوتي قبل كأس العالم رغم الهزيمة الودية

أفردت وسائل الإعلام البرازيلية مساحات واسعة للحديث عن المواجهة الودية التي جمعت منتخب مصر بنظيره البرازيلي فجر اليوم، والتي انتهت بفوز "السيليساو" بنتيجة 2-1، في آخر تجارب المنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ورغم انتصار المنتخب البرازيلي، فإن أداء منتخب مصر حظي بإشادة كبيرة من جانب الصحف والمواقع البرازيلية، التي اعتبرت أن الفراعنة فرضوا اختبارًا حقيقيًا على كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

قلق برازيلي من الأخطاء الدفاعية قبل المونديال

وأكدت صحيفة "أو جلوبو" أن المنتخب البرازيلي لا يزال يعاني من المشكلات الدفاعية نفسها قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم، مشيرة إلى أن مباراة مصر كشفت العديد من الثغرات التي تحتاج إلى علاج سريع.

وأضافت الصحيفة أن مواجهة مصر كانت المباراة الخامسة على التوالي التي تستقبل خلالها شباك البرازيل أهدافًا، وهو ما يعكس استمرار المعاناة الدفاعية، خاصة أمام المنتخبات التي تمتلك سرعة في التحول الهجومي والضغط المتقدم.

وأشارت إلى أن المنتخب المصري، رغم عدم الدفع بمحمد صلاح أساسيًا، نجح في إرباك الدفاع البرازيلي من خلال الضغط العالي والتنظيم الجيد، ما تسبب في العديد من المواقف الصعبة للاعبي البرازيل طوال اللقاء.

أنشيلوتي أمام تحديات كبيرة

ورأت الصحيفة أن كارلو أنشيلوتي لا يبحث فقط عن تشكيلته الأساسية المثالية، بل عن أكثر من خيار جاهز للتعامل مع مختلف ظروف البطولة، مؤكدة أن المدرب الإيطالي سيكون مطالبًا بإجراء تعديلات عديدة إذا أراد المنافسة بقوة على اللقب العالمي.

اختبار صعب للفريق البرازيلي

من جانبه، وصف موقع "UOL" المباراة بأنها واحدة من أصعب الاختبارات التي خاضها المنتخب البرازيلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن لاعبي السامبا واجهوا صعوبات واضحة في الشوط الأول أمام التنظيم الدفاعي المصري.

وأوضح الموقع أن البرازيل عانت لفترات طويلة من المباراة قبل أن تتمكن من استعادة السيطرة تدريجيًا وحسم اللقاء لصالحها في النهاية.

فوز مطمئن بالنتيجة فقط

أما شبكة "CNN البرازيلية" فاعتبرت أن التجربة الودية حققت الهدف من حيث النتيجة، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن العديد من النقاط التي تحتاج إلى تطوير قبل انطلاق كأس العالم.

وأكدت الشبكة أن المنتخب البرازيلي لا يزال بحاجة إلى تحسين عدة جوانب فنية وتكتيكية قبل مباراته الافتتاحية في البطولة، رغم نجاحه في تحقيق الفوز على المنتخب المصري.

علامات استفهام حول التشكيل

بدورها، أشارت شبكة "ESPN" إلى أن أنشيلوتي لم يستقر بعد على التشكيلة المثالية للمنتخب البرازيلي قبل انطلاق المونديال، موضحة أن مواجهة مصر كشفت عن بعض أوجه القصور داخل الفريق.

وأضافت أن الهدف الذي سجله منتخب مصر أبرز وجود مشاكل واضحة في التمركز الدفاعي، كما أثارت التبديلات التي أجراها المدرب الإيطالي خلال الشوط الثاني العديد من التساؤلات.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن الفوز أمام مصر لا يلغي الشكوك المحيطة بأداء المنتخب البرازيلي، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، الذي تسعى البرازيل خلاله لاستعادة أمجادها العالمية.