قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى بمجمع صناعي في برج العرب الجديدة
أليسون يفجر مفاجأة: ليفربول يفتقد صلاح بعد رحيله
فتح باب التقديم في وظائف المدارس الرسمية الدولية IPS ..عبر هذا الرابط
ممدوح عباس يكشف حقيقة تبرعه بـ 2.5 مليون دولار للزمالك
رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب
مدبولي: الدولة تشجع المشروعات الصناعية في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
عودة مورينيو وجالاكتيكوس جديد.. خطة بيريز لإعادة هيبة ريال مدريد
محافظ البحر الأحمر: المدفن الصحي الجديد سيرفع الطاقة الاستيعابية للتعامل مع المخلفات إلى 600 طن يوميًا
استغاثة تهز كفر الشيخ.. أب: طفلي محروم من العلاج وأوراقه محتجزة
رئيس الوزراء يفتتح التوسعات الجديدة لمصنع ملابس جاهزة بالإسكندرية
من ينفق على الأبناء عند عجز الأب أو غيابه ؟.. تفاصيل جديدة بقانون الأسرة
وقف بطاقات التموين لـ 7 فئات.. وأخبار سارة لـ 67 مليون مصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحف البرازيل: منتخب مصر أربك حسابات أنشيلوتي قبل كأس العالم رغم الهزيمة الودية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أفردت وسائل الإعلام البرازيلية مساحات واسعة للحديث عن المواجهة الودية التي جمعت منتخب مصر بنظيره البرازيلي فجر اليوم، والتي انتهت بفوز "السيليساو" بنتيجة 2-1، في آخر تجارب المنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ورغم انتصار المنتخب البرازيلي، فإن أداء منتخب مصر حظي بإشادة كبيرة من جانب الصحف والمواقع البرازيلية، التي اعتبرت أن الفراعنة فرضوا اختبارًا حقيقيًا على كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

قلق برازيلي من الأخطاء الدفاعية قبل المونديال

وأكدت صحيفة "أو جلوبو" أن المنتخب البرازيلي لا يزال يعاني من المشكلات الدفاعية نفسها قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم، مشيرة إلى أن مباراة مصر كشفت العديد من الثغرات التي تحتاج إلى علاج سريع.

وأضافت الصحيفة أن مواجهة مصر كانت المباراة الخامسة على التوالي التي تستقبل خلالها شباك البرازيل أهدافًا، وهو ما يعكس استمرار المعاناة الدفاعية، خاصة أمام المنتخبات التي تمتلك سرعة في التحول الهجومي والضغط المتقدم.

وأشارت إلى أن المنتخب المصري، رغم عدم الدفع بمحمد صلاح أساسيًا، نجح في إرباك الدفاع البرازيلي من خلال الضغط العالي والتنظيم الجيد، ما تسبب في العديد من المواقف الصعبة للاعبي البرازيل طوال اللقاء.

أنشيلوتي أمام تحديات كبيرة

ورأت الصحيفة أن كارلو أنشيلوتي لا يبحث فقط عن تشكيلته الأساسية المثالية، بل عن أكثر من خيار جاهز للتعامل مع مختلف ظروف البطولة، مؤكدة أن المدرب الإيطالي سيكون مطالبًا بإجراء تعديلات عديدة إذا أراد المنافسة بقوة على اللقب العالمي.

اختبار صعب للفريق البرازيلي

من جانبه، وصف موقع "UOL" المباراة بأنها واحدة من أصعب الاختبارات التي خاضها المنتخب البرازيلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن لاعبي السامبا واجهوا صعوبات واضحة في الشوط الأول أمام التنظيم الدفاعي المصري.

وأوضح الموقع أن البرازيل عانت لفترات طويلة من المباراة قبل أن تتمكن من استعادة السيطرة تدريجيًا وحسم اللقاء لصالحها في النهاية.

فوز مطمئن بالنتيجة فقط

أما شبكة "CNN البرازيلية" فاعتبرت أن التجربة الودية حققت الهدف من حيث النتيجة، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن العديد من النقاط التي تحتاج إلى تطوير قبل انطلاق كأس العالم.

وأكدت الشبكة أن المنتخب البرازيلي لا يزال بحاجة إلى تحسين عدة جوانب فنية وتكتيكية قبل مباراته الافتتاحية في البطولة، رغم نجاحه في تحقيق الفوز على المنتخب المصري.

علامات استفهام حول التشكيل

بدورها، أشارت شبكة "ESPN" إلى أن أنشيلوتي لم يستقر بعد على التشكيلة المثالية للمنتخب البرازيلي قبل انطلاق المونديال، موضحة أن مواجهة مصر كشفت عن بعض أوجه القصور داخل الفريق.

وأضافت أن الهدف الذي سجله منتخب مصر أبرز وجود مشاكل واضحة في التمركز الدفاعي، كما أثارت التبديلات التي أجراها المدرب الإيطالي خلال الشوط الثاني العديد من التساؤلات.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن الفوز أمام مصر لا يلغي الشكوك المحيطة بأداء المنتخب البرازيلي، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، الذي تسعى البرازيل خلاله لاستعادة أمجادها العالمية.

منتخب مصر وسائل الإعلام البرازيلية البرازيل السيليساو كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

ترشيحاتنا

توماس توخيل

توخيل ينتقد أداء إنجلترا رغم الفوز على نيوزيلندا: لسنا في المستوى المطلوب

ريكيلمي

هالاند ورودري وكلوب.. ريكيلمي يكشف ملامح مشروعه لرئاسة ريال مدريد

برناردو سيلفا

مورينيو يضع برناردو سيلفا على رأس أولوياته في ريال مدريد

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد