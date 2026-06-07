من أوهايو إلى واشنطن .. تحركات منتخب مصر في الفترة المقبلة خلال كأس العالم

كشف محمد طه مراسل أون سبورت تفاصيل تحرك منتخب مصر من أوهايو إلى واشنطن لخوض معسكر الفراعنة استعدادا لانطلاق منافسات كأس العالم.

وقال مراسل أون سبورت : منتخب مصر سيبدأ معسكره التحضيري في واشنطن وفارق الساعات سيزيد لـ 10 ساعات بدل من 7 ساعات في أوهايو

وأضاف : التدريب سيكون في موعد مختلف وسيكون في تمام الساعه 12 ظهرا بتوقيت واشنطن 10 مساءا بتوقيت القاهرة وسنظل من يوم 8 وحتى 13 في مدينة سبوكين التابعة لولاية واشنطن ونطير لـ سياتل ونجلس حتى يوم المباراة أمام بلجيكا

زيادة رحلات الطيران

وواصل : رحلات الطيران ستكون كثيرة للغاية والجهاز الفني عامل سحابه على التحركات الكثيرة بجلسات إستشفاء مستمرة للحفاظ على اللاعبين .

واختتم مراسل أون سبورت تصريحاته: الجميع يتكاتف لتحقيق إنجاز كبير في كأس العالم والكل مركز في عمله داخل بعثة المنتخب.