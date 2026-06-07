كواليس حديث أليسون بيكر مع مصطفى شوبير بعد لقاء مصر والبرازيل

كشف محمد طه، مراسل أون سبورت، تفاصيل لقاء أليسون بيكر، حارس مرمى منتخب البرازيل، مع مصطفى شوبير بعد نهاية المباراة الودية التي جمعت الفراعنة بالسيليساو.

وقال مراسل “أون سبورت”: “أليسون بيكر بعد المباراة تحدث مع مصطفى شوبير ودعمه بعد الأداء المميز في المباراة وطلبه منه القميص وأكد له أنه حارس مميز”.

توقعات أليسون عن مشوار مصر بالمونديال

وأضاف: “شوبير كان يرغب في الحصول على قميص حارس البرازيل وتفاجأ من طلب أليسون بيكر القميص منه وقام بالتبديل معه، مؤكداً أنه شرف كبير له”.

وواصل: “أليسون في حديثه مع مصطفى شوبير أكد أن منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين وحارس مرمى قويا، ما يؤهله لتحقيق مفاجأة في كأس العالم”.

واختتم مراسل أن سبورت تصريحاته قائلاً: “الأمور تسير بشكل جيد مع لاعبي المنتخب واكتسبوا ثقة وخبرة كبيرة من المباراة أمام البرازيل قبل انطلاق مشوار كأس العالم”.