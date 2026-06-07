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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب نيوزيلندا يتحدى إيران: سنقاتل لحصد أول انتصار في كأس العالم

دارين بيزلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا
دارين بيزلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا
حسن العمدة

أكد دارين بيزلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، أن فريقه يتطلع بقوة لتحقيق الفوز على إيران في المباراة الافتتاحية بمنافسات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن لاعبيه عازمون على تقديم أفضل ما لديهم خلال البطولة.

وأوضح بيزلي، في تصريحات صحفية، أن أداء منتخبه شهد تطورًا ملحوظًا خلال المواجهة الودية الأخيرة أمام إنجلترا مقارنة بمباراة هايتي، خاصة على المستوى الدفاعي.

أداء نيوزيلندا ضد إنجلترا

وقال: "قدمنا أداءً دفاعيًا جيدًا أمام إنجلترا، وكنا أكثر تنظيمًا وتماسكًا وصلابة مقارنة بالمباراة السابقة، رغم قوة المنافس وقدرته على صناعة العديد من الفرص".

وأضاف أن فريقه نجح في تنفيذ بعض التحركات الهجومية المميزة خلال الشوط الأول، إلا أن استقبال هدف قبل نهاية الشوط مباشرة أثر على معنويات اللاعبين.

وأشار مدرب نيوزيلندا إلى أن الفريق شعر بالإحباط بعد الهدف الذي استقبله في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللاعبين مطالبون باستغلال الفرص المتاحة بصورة أفضل خلال المباريات المقبلة.

وأكد بيزلي أن لاعبيه يملكون رغبة كبيرة في إثبات قدراتهم وتقديم صورة مشرفة خلال كأس العالم، موضحًا أن المنتخب سيقاتل من أجل تحقيق الفوز في مواجهة إيران، كما فعل في المباراتين الوديتين أمام هايتي وإنجلترا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب نيوزيلندا سيدخل المباراة بروح قتالية عالية وطموح واضح لحصد النقاط الثلاث في بداية مشواره بالمونديال.

دارين بيزلي منتخب نيوزيلندا دارين بيزلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا إيران كأس العالم 2026 كأس العالم

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