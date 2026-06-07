المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.. فرنسا تبحث عن اللقب الثالث والعراق يحلم بكتابة التاريخ

تُعد المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026 واحدة من المجموعات التي تجمع بين الخبرة التاريخية والطموح المتجدد، حيث تضم منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال والعراق، في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

يدخل المنتخب الفرنسي المنافسات باعتباره المرشح الأبرز في المجموعة، مستندًا إلى تاريخه الكبير في البطولة العالمية، بعدما شارك في كأس العالم 17 مرة وتوج باللقب مرتين عامي 1998 و2018.

كما يحتل "الديوك" المركز الثالث في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، ليكون الأعلى تصنيفًا بين منتخبات المجموعة.

في المقابل، يعول المنتخب النرويجي على جيل مميز يقوده عدد من النجوم البارزين، أملاً في تحقيق ظهور قوي خلال مشاركته الرابعة في تاريخ البطولة.

ويحتل المنتخب الاسكندنافي المركز 31 عالميًا، بينما يبقى أفضل إنجاز له بلوغ دور الـ16 في نسخة 1998.

أما المنتخب السنغالي، فيواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز منتخبات القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

ويخوض "أسود التيرانجا" مشاركتهم الخامسة في كأس العالم وهم يحتلون المركز 15 عالميًا، بينما يبقى إنجازهم التاريخي الأبرز الوصول إلى الدور ربع النهائي في مونديال 2002.

وعلى الجانب الآخر، يعود المنتخب العراقي إلى الساحة العالمية بعد غياب طويل، حيث يسجل "أسود الرافدين" مشاركتهم الثانية في كأس العالم بعد الظهور الأول في نسخة 1986.

ويحتل المنتخب العراقي المركز 56 في التصنيف العالمي، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتائج تاريخية وتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى.

وتحمل المجموعة التاسعة العديد من عناصر الإثارة، في ظل أفضلية فرنسية على الورق، وطموح نرويجي وسنغالي للمنافسة بقوة، إلى جانب رغبة عراقية في صناعة مفاجأة وإعادة كتابة التاريخ في أكبر محفل كروي عالمي.