محمود مسلم: 3 مستجدات تعيد تشكيل مسار الحرب وتحذيرات من قرارات قد تشعل المنطقة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن تطورات الحرب تشهد ثلاثة مستجدات رئيسية قد تؤثر في مسار الصراع خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من أن بعض القرارات قد تدفع المنطقة إلى تصعيد واسع.



وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن أول هذه المستجدات يتمثل في التقارب الأوروبي الأمريكي، والذي قد يتطور إلى تحالف بشأن تأمين مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية.

وأضاف أن المستجد الثاني يتعلق بتطورات الساحة اللبنانية، مشيرًا إلى وجود لقاءات بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع تقدم في انسحاب إسرائيل من بعض المناطق، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني.

وأشار إلى أن إيران تشهد حالة من الالتفاف الشعبي حول الحرب، إلى جانب تصاعد رفض أي اتفاقيات مطروحة، معتبرًا أن المشهد الذي صاحب جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي منح السلطات الإيرانية دفعة معنوية، في حين تعرض وزير الخارجية الإيراني لانتقادات حادة بعد تصريحات كشف خلالها تفاصيل رأى كثيرون أنه لم يكن ينبغي الإعلان عنها.

ولفت إلى وجود تراجع في مستوى الدعم الشعبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الولايات المتحدة، مستشهدًا باستدعاء وزير الدفاع الأمريكي إلى الكونجرس أكثر من مرة لمناقشة تطورات الحرب والاتفاقات المرتبطة بها.

وحذر مسلم من ثلاثة تطورات قد تؤدي إلى إشعال الحرب على نطاق أوسع، تتمثل في دخول الحوثيين على خط المواجهة عبر مضيق باب المندب، بما قد يدفع السعودية ودول الخليج إلى الانخراط المباشر في الصراع، إلى جانب أي تصعيد غير مبرر من جانب إسرائيل، فضلًا عن تصاعد الخطاب الأمريكي تجاه سوريا والدفع نحو تدخل ضد حزب الله، مؤكدًا أن هذه المؤشرات لا تبشر باستقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة.