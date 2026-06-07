ألمانيا تواصل التألق قبل المونديال.. الماكينات تحقق أطول سلسلة انتصارات منذ 46 عامًا

واصل المنتخب الألماني عروضه القوية واستعداداته المثالية لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا جديدًا على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت ضمن التحضيرات الأخيرة للبطولة العالمية.

بداية قوية للماكينات

لم ينتظر المنتخب الألماني كثيرًا لفرض سيطرته على اللقاء، حيث افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق كاي هافيرتز، نجم أرسنال الإنجليزي، ليمنح منتخب بلاده أفضلية سريعة منذ الدقائق الأولى.

ورغم التفوق الألماني، نجح المنتخب الأمريكي في العودة إلى أجواء المباراة بعدما سجل أنتوني روبنسون، لاعب فولهام الإنجليزي، هدف التعادل في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ساني يحسم الانتصار

في الشوط الثاني، استعاد المنتخب الألماني تفوقه من جديد، بعدما تمكن ليروي ساني، لاعب جالطة سراي التركي، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 57، ليمنح الماكينات انتصارًا جديدًا ويؤكد جاهزية الفريق قبل انطلاق كأس العالم.

رقم تاريخي للمنتخب الألماني

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الألماني سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 9 مباريات في مختلف المسابقات، وهي أفضل سلسلة نتائج يحققها الفريق منذ الفترة الممتدة بين مايو 1979 ويونيو 1980، عندما حقق 12 انتصارًا متتاليًا، وفقًا لإحصائيات شبكة "Stats Foot" الفرنسية.

وتحمل تلك السلسلة التاريخية ذكرى خاصة للكرة الألمانية، إذ توج خلالها المنتخب بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 1980.

استعدادات قوية لكأس العالم

ويدخل المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2026 بمعنويات مرتفعة وطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، بعدما أظهر استقرارًا فنيًا ونتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة التي تضم منتخبات كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وحجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية مبكرًا.