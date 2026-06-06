المجموعة الخامسة في المونديال .. ألمانيا تبحث عن استعادة الهيبة المفقودة.. والإكوادور وكوت ديفوار تحلمان بقلب الموازين.. وكوراساو تكتب أول فصول التاريخ

تتجه الأنظار إلى المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2026 باعتبارها واحدة من المجموعات التي تجمع بين التاريخ والطموح حيث يتصدر المشهد المنتخب الألماني صاحب الأمجاد العالمية بينما تترقب منتخبات الإكوادور وكوت ديفوار وكوراساو فرصة ذهبية لكتابة صفحات جديدة في تاريخها المونديالي.

ورغم أن الحسابات الأولية تمنح ألمانيا أفضلية واضحة على الورق فإن الواقع داخل المستطيل الأخضر قد يحمل سيناريوهات مختلفة تمامًا خاصة في ظل الذكريات السلبية التي لا تزال تطارد المانشافت بعد خروجه المبكر من النسختين الأخيرتين لكأس العالم.

فبعد أن اعتاد المنتخب الألماني الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على الألقاب وجد نفسه خارج الحسابات مبكرًا في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022 الأمر الذي وضعه تحت ضغوط هائلة قبل النسخة المقبلة وجعل جماهيره تنتظر ردًا قويًا يعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار اللعبة.

ألمانيا.. مهمة استعادة الهيبة

يدخل المنتخب الألماني البطولة بشعار واحد لا يقبل النقاش وهو استعادة الهيبة المفقودة فبطل العالم أربع مرات يدرك جيدًا أن أي تعثر جديد سيكون بمثابة ضربة قوية لمشروع إعادة البناء الذي يقوده المدرب الشاب جوليان ناجلسمان والذي يسعى لإعادة تشكيل هوية المنتخب الألماني بعد سنوات من التراجع.

ويمتلك المانشافت جيلًا واعدًا من اللاعبين القادرين على إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة العالمية حيث تجمع التشكيلة الحالية بين الخبرة والشباب مع وجود عناصر تمتلك إمكانيات فنية وبدنية تؤهلها لمقارعة أقوى المنتخبات.

لكن التحدي الأكبر أمام ألمانيا لا يتعلق بالإمكانات الفنية فقط بل بقدرتها على التخلص من الضغوط النفسية التي خلفتها الإخفاقات الأخيرة خاصة أن الجماهير الألمانية لم تعتد رؤية منتخبها يغادر البطولة من الأدوار الأولى.

وتاريخيًا يبقى المنتخب الألماني واحدًا من أعظم المنتخبات في تاريخ كأس العالم بعدما شارك في 20 نسخة سابقة وحقق اللقب أربع مرات كما يمتلك سجلًا استثنائيًا من الانتصارات والمشاركات العميقة في البطولة.

ومع ذلك فإن الأرقام التاريخية لن تكون كافية هذه المرة حيث يحتاج الفريق إلى إثبات قوته داخل الملعب واستعادة شخصيته التي صنعت أمجاده عبر العقود.

الإكوادور.. الحلم يتجدد

في المقابل يدخل منتخب الإكوادور البطولة وهو يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية خلال السنوات الأخيرة فالمنتخب القادم من أمريكا الجنوبية نجح في تقديم مستويات مميزة خلال التصفيات ليؤكد أنه لم يعد مجرد ضيف شرف في البطولات الكبرى بل أصبح منافسًا حقيقيًا قادرًا على إزعاج الكبار.

ويعود الفضل في هذا التطور إلى المشروع الفني الذي يقوده المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي والذي نجح في بناء فريق متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والسرعة في التحول الهجومي.

وتعززت ثقة الإكوادور بشكل كبير بعد سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية حيث دخل المنتخب في فترة استقرار فني وذهني جعلته أحد أكثر منتخبات أمريكا الجنوبية تطورًا خلال السنوات الأخيرة.

وتطمح الجماهير الإكوادورية إلى تكرار إنجاز مونديال 2006 عندما نجح المنتخب في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه بل إن البعض يرى أن الجيل الحالي يمتلك من الإمكانيات ما يسمح له بالذهاب إلى أبعد من ذلك.

كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن العبور الأول

أما منتخب كوت ديفوار فيدخل كأس العالم بطموحات مختلفة تمامًا عن مشاركاته السابقة فعلى مدار ثلاث مشاركات مونديالية سابقة نجح منتخب الأفيال في تحقيق انتصار واحد خلال كل نسخة لكنه فشل في تجاوز دور المجموعات بسبب قوة المنافسة والتفاصيل الصغيرة التي كانت تحسم الصراع لصالح منافسيه.

هذه المرة تبدو الفرصة أكثر واقعية أمام المنتخب الإفريقي لتحقيق حلم طال انتظاره خاصة في ظل النظام الجديد للبطولة الذي يمنح فرصًا أكبر للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويمتلك المنتخب الإيفواري مجموعة من اللاعبين المميزين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى ما يمنحه مزيجًا من القوة البدنية والمهارة الفنية والخبرة الدولية.

كما أن التتويج بكأس الأمم الإفريقية في السنوات الأخيرة منح الفريق دفعة معنوية كبيرة وثقة إضافية في قدرته على مقارعة المنتخبات الكبرى وتحقيق نتائج إيجابية على المسرح العالمي.

وتعتبر مواجهة الإكوادور في الجولة الأولى بمثابة المفتاح الحقيقي لطموحات الأفيال حيث إن تحقيق نتيجة إيجابية فيها قد يفتح الباب أمام سيناريو تاريخي يقود المنتخب إلى الدور التالي للمرة الأولى.

كوراساو.. قصة الحلم الكاريبي

بعيدًا عن حسابات الترشيحات والأرقام يبقى منتخب كوراساو أحد أكثر المنتخبات إثارة للاهتمام في هذه المجموعة فالفريق الكاريبي يسجل حضوره الأول في تاريخ كأس العالم بعد رحلة استثنائية نجح خلالها في تحقيق حلم طال انتظاره.

ورغم صعوبة المهمة أمام منتخبات تمتلك خبرات كبيرة على الساحة الدولية فإن مجرد المشاركة تمثل إنجازًا تاريخيًا للكرة في كوراساو.

لكن المنتخب القادم من منطقة الكاريبي لا ينوي الاكتفاء بالحضور الرمزي بل يسعى لترك بصمة واضحة وتقديم مستويات مشرفة تعكس التطور الذي شهدته الكرة هناك خلال السنوات الأخيرة.

وقد يكون عنصر المفاجأة أحد أبرز أسلحة كوراساو خاصة أن معظم المنتخبات لا تملك معلومات كافية عن أسلوب لعبه أو قدرات لاعبيه.

صراع البطاقة الثانية

إذا كانت الترشيحات تمنح ألمانيا الأفضلية لاحتلال صدارة المجموعة فإن المنافسة على البطاقة الثانية تبدو مفتوحة على مصراعيها بين الإكوادور وكوت ديفوار.

ويعتقد كثير من الخبراء أن المباراة المباشرة بين المنتخبين في الجولة الأولى قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد هوية الفريق الأقرب للتأهل.

فالإكوادور تمتلك استقرارًا فنيًا واضحًا ونتائج قوية في التصفيات بينما تعتمد كوت ديفوار على خبرات لاعبيها وقوة شخصيتها الإفريقية المعروفة.

أما كوراساو فقد يكون له رأي آخر في حسابات المجموعة إذا نجح في اقتناص نقاط من أحد منافسيه.

مواجهة قد تعيد ذكريات 2006

من أبرز مباريات المجموعة المواجهة المرتقبة بين ألمانيا والإكوادور في الجولة الأخيرة وتعيد هذه المباراة إلى الأذهان ما حدث في مونديال 2006 عندما التقى المنتخبان في ختام دور المجموعات ونجح المنتخب الألماني وقتها في حسم الصدارة بفوز واضح.

لكن المشهد الحالي يبدو مختلفًا فالإكوادور أصبحت أكثر قوة وخبرة بينما تدخل ألمانيا المباراة وهي مطالبة بإثبات أنها تجاوزت أزمات الماضي.

وقد تتحول هذه المواجهة إلى معركة مباشرة على صدارة المجموعة خاصة إذا نجح المنتخبان في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولتين الأوليين.