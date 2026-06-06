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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيليبي ميلو: الأهلي صاحب جماهير استثنائية ومواجهة مصر اختبار مهم قبل المونديال

فيليبي ميلو لاعب منتخب البرازيل السابق
فيليبي ميلو لاعب منتخب البرازيل السابق
رباب الهواري

أعرب فيليبي ميلو لاعب منتخب البرازيل السابق، عن تقديره الكبير للنادي الأهلي وجماهيره، مؤكدًا أنه يحتفظ بمشاعر إيجابية تجاه القلعة الحمراء منذ مواجهاته السابقة أمام الفريق في البطولات الدولية، وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ميلو في تصريحات على قناة أون سبورت:إنه تشرف خلال مسيرته الكروية بمواجهة منتخب مصر وعدد من الأندية المصرية، مشيرًا إلى أن الأهلي يظل الأقرب إلى قلبه بين الأندية المصرية، لما يتمتع به من شعبية جارفة وقاعدة جماهيرية ضخمة جعلته واحدًا من أكبر الأندية في القارة الإفريقية والعالم العربي.

جماهير الأهلي سبب الإعجاب

وأكد النجم البرازيلي السابق أن الجماهير تمثل عنصرًا أساسيًا في تكوين شخصية الأندية الكبرى، موضحًا أنه يفضل دائمًا الفرق التي تمتلك جماهير غفيرة ومخلصة تدعمها في مختلف الظروف.

وأضاف أن علاقته الإيجابية بالأهلي جاءت نتيجة متابعته للنادي ومواجهته سابقًا، إلى جانب الأجواء المميزة التي تصنعها جماهيره في المدرجات، وهو ما جعله يكن احترامًا كبيرًا لهذا الكيان الرياضي العريق.

مواجهة مصر والبرازيل استعداد قوي للمونديال

وتحدث ميلو عن المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل، مؤكدًا أنها تمثل فرصة مثالية للمنتخبين من أجل رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح أن مثل هذه المباريات تساعد الأجهزة الفنية على تجربة الخطط المختلفة والوقوف على مستوى اللاعبين، مشددًا على أن الأهم في اللقاء هو تحقيق الاستفادة الفنية دون تعرض أي لاعب للإصابة.

وفي ختام تصريحاته، أكد ميلو أن منتخب البرازيل يبقى دائمًا ضمن أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم، نظرًا لتاريخه الكبير وإمكاناته الفنية الهائلة.

وأشار إلى أن وجود كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني يمنح الجماهير البرازيلية مزيدًا من الثقة، معتبرًا أن خبرات المدرب الإيطالي الكبيرة وقدرته على إدارة النجوم قد تعزز من فرص البرازيل في المنافسة بقوة على لقب مونديال 2026

فيليبي ميلو منتخب مصر منتخب البرازيل الاهلي اخبار الرياضة

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