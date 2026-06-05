إبراهيم فايق: حسين الشحات يمتلك عرضًا عربيًا ضخمًا.. والأهلي يسعى لتصحيح الأوضاع

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أن حسين الشحات يمتلك عرضًا كبيرًا من أحد الأندية العربية، مؤكدًا أن الفارق المالي بين العرض الخارجي وما يحصل عليه اللاعب داخل الأهلي “كبير للغاية”.

حسين الشحات

وأوضح فايق أن الشحات يتمسك بالاستمرار داخل النادي الأهلي ويُفضل البقاء مع الفريق، رغم الإغراءات المالية الموجودة في العرض العربي، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي وضعت سقفًا ماليًا ولن تزيد قيمة عقد اللاعب عن 25 مليون جنيه سنويًا.

وأضاف فايق أن الأهلي اتخذ قرارًا بـ"تصحيح ما حدث في الفترة الماضية" فيما يتعلق بملف العقود والتجديدات، في إطار الحفاظ على استقرار الفريق ومراعاة سياسة الرواتب داخل النادي