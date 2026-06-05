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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول مهمة لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة في الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي إلى ملف تجديد عقد حسين الشحات، بعدما شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة أثارت الكثير من الجدل حول مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء. 

وتسعى إدارة الأهلي إلى عقد جلسة أخيرة وحاسمة خلال الأسبوع المقبل من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن استمرار اللاعب أو حسم موقفه بشكل رسمي.

في خطوة لاحتواء الموقف وإنهاء الملف سريعًا، تدرس إدارة الأهلي حضور وائل جمعة، المدير الجديد للكرة، الجلسة المرتقبة مع حسين الشحات. وتأتي هذه المهمة كأحد أبرز الملفات التي سيعمل عليها جمعة منذ توليه منصبه، في ظل أهمية اللاعب داخل الفريق وخبرة السنوات التي قضاها بقميص الأهلي.

وأشعل حسين الشحات حالة من الجدل بين الجماهير عقب تداول أنباء عن حصوله على تأشيرة دخول إلى اليونان، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية اليونانية عقب نهاية عقده مع الأهلي.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن أي عرض أوروبي حتى الآن، فإن هذه الخطوة زادت من الغموض حول مستقبل اللاعب، خاصة مع استمرار المفاوضات المتعثرة بين الطرفين.

مفاوضات متواصلة دون اتفاق

وكانت إدارة الأهلي قد عقدت أكثر من جلسة مع حسين الشحات خلال الفترة الماضية بهدف التوصل إلى صيغة مناسبة لتجديد العقد، إلا أن المفاوضات لم تشهد اتفاقًا نهائيًا حتى الآن.

وبعد آخر جلسة جمعت الطرفين، حرص اللاعب على التقاط صور تذكارية مع عمال غرفة الملابس داخل النادي، وهو ما اعتبره البعض إشارة محتملة إلى اقتراب رحيله، بينما رأى آخرون أنها مجرد لفتة تقدير للعاملين داخل الفريق.

ويحظى الشحات باهتمام عدد من الأندية العربية، حيث تلقى عروضًا من أندية خليجية وأخرى ليبية خلال الفترة الماضية، قبل أن تظهر أنباء الاهتمام اليوناني. وتدرك إدارة الأهلي أن حسم الملف سريعًا أصبح ضرورة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في معرفة موقف اللاعب النهائي قبل انطلاق الموسم الجديد

الاهلي حسين الشحات اخبار الاهلي اخبار الرياضة

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