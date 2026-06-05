وكيل توروب: أنهينا كل شيء باحترافية ولا نية للتصعيد ضد الأهلي

كشف فراس علي، وكيل أعمال المدرب الدنماركي ييس توروب، تفاصيل إنهاء التعاقد بين المدير الفني والأهلي بالتراضي، مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين جرت في أجواء احترافية وانتهت بشكل ودي دون أي أزمات.

وكان الأهلي قد أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى توروب وجهازه المعاون، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن كافة الأمور المالية الخاصة بفسخ التعاقد.

وأوضح وكيل المدرب أن علاقته بالنادي الأهلي تمتد لسنوات طويلة، مشيرًا إلى وجود احترام متبادل وحرص دائم على الحفاظ على العلاقة الجيدة بين الطرفين، نظرًا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها النادي على المستويين الأفريقي والعربي.

وأكد أن الجلسة الأخيرة بين مسؤولي الأهلي وتوروب شهدت تعاملًا احترافيًا، حيث سارت المناقشات بصورة سلسة وتم إنهاء جميع التفاصيل بسهولة، لافتًا إلى أن بعض نقاط الخلاف البسيطة أو سوء الفهم الذي حدث في وقت سابق تم توضيحه ومعالجته بشكل كامل.

وأضاف أن المدرب الدنماركي كان حريصًا على إنهاء تجربته مع الأهلي بصورة إيجابية تحفظ العلاقة بين جميع الأطراف، موضحًا أن الكثير مما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن كواليس الجلسة لم يكن دقيقًا.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي ضم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ والدكتور عبد الله شحاتة شهد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع البنود، مؤكدًا عدم وجود أي نية من جانب الأهلي أو توروب للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية.

وشدد وكيل المدرب على أن توروب يكن كل التقدير للنادي الأهلي وجماهيره، موضحًا أن هناك عدة عوامل ساهمت في عدم نجاح التجربة بالشكل المأمول، وهي أمور واردة في عالم كرة القدم حتى مع أكبر الأندية والمدربين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن المدرب الدنماركي كان يرغب في الاستمرار، لكنه شعر بفقدان الحافز خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أنه غادر الأهلي بصورة مرضية لجميع الأطراف، محتفظًا باحترام كبير للنادي وجماهيره رغم انتهاء التجربة بشكل مبكر.