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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت عبدالهادي : حسام حسن لن يجري تعديلات كبيرة بالمنتخب الفترة المقبلة

مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي

أكد مدحت عبد الهادي نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني حسام حسن لن يجري تعديلات كبيرة على طريقة لعب المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني سيكون عنوان الفترة الحالية قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وقال عبدالهادي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن المنتخب سيعتمد على الثلاثي إمام عاشور ومروان عطية ومهند لاشين في خط الوسط، مع تواجد الثلاثي الهجومي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش، مؤكدًا أن كل لاعب سيؤدي دوره في مركزه الأساسي.

عمر مرموش

وأشار إلى أن عمر مرموش خاض الشوط الأول أمام روسيا كمهاجم صريح، قبل أن ينتقل إلى مركز الجناح في الشوط الثاني، وهو ما يعكس مرونة اللاعب وقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي.

الجبهة اليسرى

وتطرق عبدالهادي إلى الجبهة اليسرى، موضحًا أن الخبرة وعدد دقائق اللعب والمشاركة في البطولات الأفريقية ترجح كفة أحمد فتوح على حساب كريم حافظ، إلا أنه أشار إلى أن فتوح لم يظهر بالمستوى المنتظر في نهائي الكونفدرالية ونهائي الدوري، كما غاب عن ودية روسيا، وهو ما قد يدفع الجهاز الفني للتفكير في منحه راحة، خاصة بعد مستواه في مواجهتي السعودية وإسبانيا.

أربعة مدافعين على مستوى عالٍ

وأكد أن المنتخب يمتلك أربعة مدافعين على مستوى عالٍ، في مقدمتهم ياسر إبراهيم الذي يقدم مستويات مميزة، وكذلك رامي ربيعة المتوج بلقب الدوري الإماراتي، إلى جانب حسام عبد المجيد الذي شارك بانتظام مع الزمالك، بينما يرى أن محمد عبد المنعم هو الأقل جاهزية حاليًا بسبب عودته من إصابة طويلة.

واختتم عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على أن الأفضل من وجهة نظره هو الدفع بالثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قلب الدفاع، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار والصلابة قبل خوض التحديات الكبرى.

مدحت عبد الهادي حسام حسن كأس العالم عمر مرموش إمام عاشور

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