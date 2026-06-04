مفاجأة مثيرة عن نفقات إقامة منتخب مصر فى أمريكا لمواجهة البرازيل

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، كواليس مباراة منتخب مصر الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لكرة القدم وضع خطة إعداد متكاملة قبل المشاركة في كأس العالم، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.

وأوضح أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» أن اتحاد الكرة كان يحتاج إلى ميزانية ضخمة لتنفيذ برنامج إعداد قوي للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن المنتخب يحصل على ما يقرب من 10.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نظير المشاركة في كأس العالم، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار بعد الوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، ليصل إجمالي العوائد إلى نحو 13 مليون دولار.

وأضاف أن قيمة واسم منتخب مصر تغيرت كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المنتخبات الكبرى تدفع مقابل خوض المباريات الودية مع الفراعنة، بعدما كان المنتخب يتحمل تكاليف تلك المباريات في السابق، موضحًا أن مباراتي السعودية وإسبانيا حققتا عوائد وصلت إلى نحو مليون ونصف المليون دولار، ليرتفع إجمالي العوائد إلى ما يقارب 14 مليون دولار.

وأشار إلى أن المفاوضات مع منتخب البرازيل بدأت بعرض حصول مصر على 200 ألف دولار فقط مقابل خوض المباراة، إلا أن اتحاد الكرة رفض العرض في البداية، خاصة أن المنتخب يستعد للمشاركة في كأس العالم، قبل أن تتطور المفاوضات ويصل الاتفاق النهائي إلى حصول مصر على 400 ألف دولار، إضافة إلى حقوق الإعلانات داخل الملعب، وحقوق البث الخاصة بالمنتخب المصري.

وأكد أحمد جلال أن الشركة الراعية والمنظمة للمباراة ستتحمل كافة تكاليف إقامة وتنقلات بعثة منتخب مصر بالكامل حتى يوم 10 يونيو، موضحًا أن اتحاد الكرة لن يتحمل أي نفقات مالية تخص الرحلة.

وعن إقامة المباراة في ولاية أوهايو الأمريكية، أوضح أن الاختيار جاء لعدم استضافة الولاية لأي مباريات في كأس العالم، إلى جانب وجود جالية عربية كبيرة هناك، ما يضمن حضورًا جماهيريًا ضخمًا، لافتًا إلى أنه تم بيع نحو 40 ألف تذكرة حتى الآن من أصل 67 ألفًا هي سعة الملعب، متوقعًا اكتمال العدد قبل موعد المباراة.

وتحدث أحمد جلال عن الانتقادات التي صاحبت فكرة مواجهة البرازيل قبل انطلاق كأس العالم بفترة قصيرة، بسبب التخوف من الإصابات أو الاحتكاكات القوية، مؤكدًا أن المنتخب كان يمتلك عرضًا آخر لمواجهة المكسيك، لكن تم تفضيل البرازيل لما تمثله المباراة من قيمة فنية واقتصادية كبيرة.

وأشار إلى أن مواجهة منتخب بحجم البرازيل ستمنح اللاعبين المصريين احتكاكًا قويًا قبل انطلاق المونديال، خاصة أن المنتخب البرازيلي يعد دائمًا من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، ولم يغب عن أي نسخة من كأس العالم عبر التاريخ.

وأضاف أن البرازيل يمتلك لاعبين كبارًا على رأسهم فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى أن محمد هاني سيكون من اللاعبين المنتظر عليهم دور دفاعي كبير في المباراة، خاصة مع الدعم الذي يحصل عليه من إبراهيم حسن مدير المنتخب.

وأكد أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يتعامل مع ملف كأس العالم بمنتهى الدقة، سواء فيما يتعلق بالمباريات الودية أو الجوانب التنظيمية والمعيشية الخاصة بالبعثة، موضحًا أن وفدًا مصريًا سبق سفر المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالإقامة والملاعب والتنقلات وحتى نوعية الطعام ومصادر اللحوم وطرق الطهي.

واختتم أحمد جلال تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر سيستفيد من مواجهة البرازيل فنيًا واقتصاديًا ومعنويًا، خاصة أن المباراة ستكون محل متابعة عالمية كبيرة، ما يعكس قيمة الكرة المصرية ومكانة المنتخب الوطني على الساحة الدولية.