العد التنازلي بدأ.. تعرف على مواعيد مباريات مصر في مونديال 2026

يستعد منتخب مصر لخوض تحدي جديد على الساحة العالمية عندما يشارك في منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى ظهور قوي للفراعنة في المونديال خاصة في ظل امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة أمام كبار المنتخبات العالمية وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الكرة المصرية إلى دائرة التألق على الساحة الدولية.

مجموعة متوازنة وطموحات كبيرة

أسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة تبدو متوازنة نسبيا، لكنها تحمل العديد من التحديات في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة.

ويأمل الفراعنة في تحقيق بداية قوية تمنحهم دفعة مبكرة نحو التأهل إلى الدور التالي، خاصة أن نظام البطولة الجديد يمنح فرصا أكبر للمنتخبات من أجل مواصلة المشوار.

بداية قوية أمام بلجيكا

يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو 2026، في لقاء يعد أحد أبرز مباريات الجولة الأولى، نظرًا لقيمة المنتخب البلجيكي وما يضمه من عناصر تمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي.

وسيكون الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة خطوة مهمة في حسابات التأهل إلى الدور المقبل.

مواجهة نيوزيلندا ثم محطة إيران

بعد مباراة بلجيكا، يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم 22 يونيو في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 يونيو، في لقاء قد يكون حاسمًا لتحديد هوية المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

مصر × بلجيكا

التاريخ: 15 يونيو 2026

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × نيوزيلندا

التاريخ: 22 يونيو 2026

التوقيت: 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

مصر × إيران

التاريخ: 27 يونيو 2026

التوقيت: 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

محمد صلاح يقود أحلام الفراعنة

تعقد الجماهير المصرية آمالا كبيرة على الجيل الحالي من اللاعبين بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور من أجل تقديم مستويات قوية ومواصلة المنافسة أمام المنتخبات الكبرى.

كما يمتلك المنتخب عناصر مميزة في جميع الخطوط، وهو ما يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات قبل خوض المباريات الثلاث الحاسمة في مرحلة المجموعات.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ضمت قائمة المنتخب الوطني للمونديال كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

حلم التأهل يراود الجماهير

وتنتظر الجماهير المصرية مشاركة استثنائية للمنتخب الوطني في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم، أملا في تجاوز دور المجموعات وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة المصاحبة لهذه المشاركة التاريخية.

ويبقى الهدف الأول للفراعنة هو العبور إلى الأدوار الإقصائية، قبل التفكير في مواصلة المشوار وكتابة فصل جديد من تاريخ الكرة المصرية على المسرح العالمي.