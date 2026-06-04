قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المهدي سليمان بين الكبار.. حارس مصر ينافس رونالدو وميسي في قائمة استثنائية بمونديال 2026
ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب حقوق بورسعيد قبل ساعات من امتحانه
بقيمة 106.3 مليار جنيه.. خطة النواب توافق على مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027
خطة النواب توافق على موازنة البريد بقيمة 106.3 مليار جنيه للعام المالي 2026 /2027
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على شروط ترقية الموظفين طبقا للقانون
تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين في واقعة البلطجة بالقاهرة الجديدة
رغم اتفاق وقف النار.. إسرائيل: القتال مستمر في لبنان
استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام
جيش الاحتلال يبدأ بسحب قواته من جنوب لبنان
غربلة لمنظومة الدعم.. احذر امتلاك هذه الأشياء لعدم إيقاف التموين
في 6 ساعات.. الأهلي يعبر أزمة رحيل توروب| تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر وبلجيكا.. التاريخ ينحاز للفراعنة قبل مواجهة كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره البلجيكي يوم 15 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 في لقاء يمثل خطوة مهمة لكلا المنتخبين نحو المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

أفضلية مصرية في سجل المواجهات

يدخل منتخب مصر المباراة مدعوما بأرقام تاريخية مميزة أمام المنتخب البلجيكي، حيث سبق أن التقى المنتخبان في خمس مناسبات سابقة نجح خلالها "الفراعنة" في تحقيق الفوز أربع مرات بينما حقق المنتخب البلجيكي انتصارا وحيدا فقط.

وتمنح هذه الأرقام المنتخب الوطني دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة خاصة أن معظم اللقاءات السابقة شهدت تفوقا مصريا واضحا على أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين قد أُقيمت في نوفمبر 2022 بالكويت ونجح خلالها منتخب مصر في تحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-1، بفضل هدفي مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" فيما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

وشكل ذلك الفوز رسالة قوية تؤكد قدرة المنتخب المصري على منافسة المنتخبات الكبرى، كما عزز الثقة داخل صفوف "الفراعنة" قبل العودة لمواجهة بلجيكا على المسرح العالمي.

هزيمة وحيدة في تاريخ الصدامات

ورغم التفوق المصري التاريخي فإن المنتخب البلجيكي نجح في تحقيق فوزه الوحيد على مصر عام 2018 خلال مباراة ودية انتهت بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم بروسيا.

وجاءت تلك المباراة في فترة اعتمد فيها المنتخب المصري على أسلوب دفاعي تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، وهو ما منح المنتخب البلجيكي الأفضلية طوال أحداث اللقاء.

ذكريات تاريخية تعود إلى أكثر من قرن

تعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى عام 1920 عندما حقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا بنتيجة 4-2 على الأراضي البلجيكية، في واحدة من أبرز النتائج التي سجلها المنتخب الوطني في بدايات مشاركاته الدولية.

وبعد سنوات طويلة من الغياب، التقى المنتخبان مجددًا عام 1999، ونجح منتخب مصر بقيادة الراحل محمود الجوهري في تحقيق الفوز بهدف دون رد، قبل أن يواصل تفوقه بفوز كبير برباعية نظيفة عام 2005 تحت قيادة حسن شحاتة في مباراة أكدت قوة الجيل الذهبي للفراعنة آنذاك.

ورغم تفوق مصر في سجل المواجهات المباشرة، فإن حسابات كأس العالم تختلف كثيرًا عن المباريات الودية أو التاريخية، خاصة أن المنتخب البلجيكي يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في أقوى الدوريات الأوروبية.

ومع ذلك، يأمل المنتخب المصري في استثمار أفضلية التاريخ والثقة التي تمنحها النتائج السابقة لتحقيق بداية قوية في كأس العالم 2026 ووضع قدم مبكرا نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويبقى التاريخ منحازا للفراعنة لكن الكلمة الأخيرة ستكون داخل المستطيل الأخضر عندما يلتقي المنتخبان في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأولى بالمونديال.

منتخب مصر منتخب بلجيكا بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 مصطفى محمد محمود حسن تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

ترشيحاتنا

أرشيفية

تدهور بالقطاع الصحي في غزة.. “الصحة الفلسطينية” تعلن أضرارًا جسيمة بالمستشفيات

أرشيفية

طارق البرديسي: تصريحات ترامب بشأن إيران متناقضة وتفتقر للمنطق السياسي

أرشيفية

الجيش اللبناني : تعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية

بالصور

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد