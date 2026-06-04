التاريخ يمنحنا الأفضلية.. كيف تفوقت مصر على نيوزيلندا في المواجهات السابقة؟

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مهمة أمام نيوزيلندا في الرابعة فجر يوم 22 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في النسخة الأولى من المونديال التي تشهد مشاركة 48 منتخبا.

الأفضلية التاريخية تمنح الفراعنة دفعة معنوية

يدخل منتخب مصر اللقاء مدعوما بأفضلية تاريخية واضحة أمام نظيره النيوزيلندي بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال المواجهات الثلاث السابقة التي جمعت المنتخبين وهو ما يمنح "الفراعنة" دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

ثلاث مواجهات سابقة دون أي خسارة

لم يلتقِ المنتخبان سوى ثلاث مرات من قبل، وجميعها جاءت في إطار المباريات الودية وكانت البداية عام 1999 عندما تعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في أول مواجهة بينهما وسجل هدف مصر حازم إمام.

وبعد أيام قليلة من المباراة الأولى نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز بهدف دون رد حمل توقيع إبراهيم حسن المدير الحالي لمنتخب مصر ليؤكد تفوق "الفراعنة" على المنتخب النيوزيلندي.

فوز حديث بقيادة حسام حسن

وتجدد اللقاء بين المنتخبين بعد أكثر من 20 عاما عندما استضاف استاد "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة مواجهة ودية بين الطرفين يوم 22 مارس 2024 وتمكن منتخب مصر من حسمها بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد.

وشهدت تلك المباراة الظهور الأول للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن الذي استهل مشواره مع المنتخب الوطني بانتصار مهم أمام نيوزيلندا.

ورغم التفوق التاريخي لمنتخب مصر فإن مباريات كأس العالم تظل مختلفة تماما عن المواجهات الودية في ظل الضغوط الكبيرة وأهمية كل نقطة خلال مرحلة المجموعات خاصة مع النظام الجديد للبطولة الذي رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.

حلم التأهل يرفع سقف الطموحات

ويأمل منتخب مصر في استثمار نتائجه الإيجابية السابقة أمام نيوزيلندا لتحقيق فوز جديد يعزز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وسط طموحات كبيرة بمواصلة المشوار المونديالي وتقديم أداء يليق بطموحات الجماهير المصرية في النسخة التاريخية من كأس العالم 2026.