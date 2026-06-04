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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجهيزات خيالية للفراعنة.. أحمد جلال: منتخب مصر يُدار بمنظومة عالمية بلا عبء على الدولة

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال، أن بعثة منتخب مصر المشاركة في الاستعدادات الخاصة بكأس العالم تحصل على دعم كبير يشمل تجهيزات وإمكانات طبية ولوجستية متكاملة.

وأوضح احمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»،  أن المنتخب حصل على مستلزمات طبية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن هذه التجهيزات أمر طبيعي وضروري في إطار الحفاظ على سلامة اللاعبين وسرعة التعامل مع الإصابات، قائلًا: «إذا كان هناك لاعب مصاب يجب التعامل معه في أسرع وقت، لذلك يجب أن تتوافر جميع الإمكانيات الطبية بشكل كامل داخل البعثة».

وأضاف أن جميع المستلزمات يتم صرفها وفق نظام عهد وفواتير رسمية، على أن تتم المحاسبة المالية بشكل دقيق، مع رد أي مبالغ متبقية إلى الدولة باعتبارها مالًا عامًا، مشددًا على وجود رقابة كاملة على أوجه الصرف.

وتطرق أحمد جلال إلى تفاصيل برنامج سفر بعثة المنتخب، موضحًا أن الفريق سيخوض ما يقرب من 8 رحلات طيران ما بين التنقل من مصر إلى أوهايو، ثم إلى مقر الإقامة، وصولًا إلى التنقل بين المدن التي ستستضيف المباريات، ثم العودة إلى القاهرة، وذلك خلال مرحلة دور المجموعات فقط.

وأشار إلى أن البعثة ستقيم في ما يقرب من 60 غرفة منفصلة، بحيث يحصل كل لاعب على غرفة مستقلة توفر له قدرًا من الراحة والخصوصية، مؤكدًا أن هذه الترتيبات تتم بالكامل على حساب الشركة الراعية وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية.

كما أوضح أن كل لاعب يحصل على حقائبه الخاصة التي تضم كافة احتياجاته من أدوات رياضية وملابس تدريب وأحذية وشارات، بالإضافة إلى المستلزمات الشخصية المعتادة مثل التريننجات والجوارب وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور أصبحت من المعايير الأساسية في المنتخبات الكبرى.

واختتم أحمد جلال تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز يجب أن ينصب على الجانب الفني والاستعداد للمونديال، بدلًا من الانشغال بتفاصيل لوجستية أصبحت محسومة ومنظمة مسبقًا، خاصة أن منتخب مصر مقبل على مشاركة مهمة في بطولة كأس العالم.

منتخب مصر مباراة البرازيل كأس العالم حسام حسن

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