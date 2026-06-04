قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليار جنيه في 4 سنوات.. طفرة مالية غير مسبوقة تنتظر الدوري المصري
خسارة مفاجئة لفرنسا أمام كوت ديفوار في بروفة كأس العالم
ترامب عن إمكانية استخراج اليورانيوم: لا أرغب.. إيران ليست فنزويلا
ترامب: سأعيد إشعال الحرب مع إيران حال مقـ.تل جنودنا
تكافل بشروط.. 5 فئات تستحق الدعم النقدي المشروط وبقانون الضمان الاجتماعي الجديد
إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة
5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم
برلماني: الدعم النقدي يمنح المواطن حرية اختيار احتياجاته
رئيس إنبي يحسم الجدل حول نجوم الفريق.. ويكشف موقفه من الأهلي والزمالك وبيراميدز
شوقي غريب: تثبيت التشكيل ضرورة قبل المونديال.. وطريقة إسبانيا مستمرة أمام البرازيل
رسالة لكل الأبناء.. نادية شكري تكشف سبب مشاركتها فى «ورد على فل وياسمين» |خاص
رئيس "عليا النور": التصدي للاستهزاء بالمقدسات ليس أمرًا هامشيًا.. واستهداف الهوية والقيم عبر الأعمال الفنية مرفوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس إنبي يحسم الجدل حول نجوم الفريق.. ويكشف موقفه من الأهلي والزمالك وبيراميدز

أيمن الشريعي
أيمن الشريعي
حمزة شعيب

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات من جانب الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز للتعاقد مع عدد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد الشريعي أن إدارة إنبي لم تتلق أي عروض أو اتصالات رسمية تخص الثلاثي أقطاي وحامد عبد الله وعلي محمود، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن لا يتجاوز التكهنات الإعلامية.

وأوضح رئيس النادي أن الحديث عن توقيع لاعب مرتبط بعقد طويل الأمد مع ناديه لصالح نادٍ آخر أمر يصعب تصديقه، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور لا تتم دون الرجوع إلى النادي صاحب حقوق اللاعب.

وشدد الشريعي على أن سياسة إنبي تعتمد بشكل أساسي على تطوير اللاعبين وصقل مواهبهم قبل التفكير في تسويقهم أو مناقشة العروض المقدمة لهم، لافتًا إلى أن النادي يمتلك أحد أبرز قطاعات الناشئين في مصر، ويستثمر الكثير من الوقت والجهد من أجل إعداد اللاعبين بالشكل المناسب.

وفيما يتعلق بمستقبل محمود عبدالمنعم "كهربا"، أكد رئيس إنبي أن اللاعب لم يتحدث معه بشأن أي خطوة قادمة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يبقى في يد اللاعب نفسه.

وأضاف أن كهربا يمثل قيمة فنية كبيرة داخل الفريق، كما يلعب دورًا مهمًا داخل غرفة الملابس بفضل خبراته الكبيرة، ويساهم في نقل خبراته إلى اللاعبين الشباب سواء من خلال تجربته في الكرة المصرية أو الاحتراف الخارجي.

وحول ما تردد عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي تتضمن انتقال محمد شريف إلى إنبي مقابل انتقال أحد لاعبي الفريق البترولي إلى القلعة الحمراء، نفى الشريعي الأمر بشكل قاطع.

وأوضح أن نادي إنبي لا يعتمد سياسة الصفقات التبادلية، خاصة أن طبيعة الرواتب والعقود الخاصة بلاعبي الأهلي تختلف عن الهيكل المالي المعمول به داخل النادي، مؤكدًا أن إدارة إنبي ملتزمة بنهجها ولن تغير سياستها في هذا الملف.

ايمن الشريعي انبي لاعبي انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

ترشيحاتنا

محكمة

بعد غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب هندسة الأكاديمية العربية بالنزهة

محكمة

حبس عامل متهم بسرقة هاتف فتاة بأسلوب الخطف في البحيرة

حريق

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بشبرا الخيمة

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد