رئيس إنبي يحسم الجدل حول نجوم الفريق.. ويكشف موقفه من الأهلي والزمالك وبيراميدز

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات من جانب الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز للتعاقد مع عدد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد الشريعي أن إدارة إنبي لم تتلق أي عروض أو اتصالات رسمية تخص الثلاثي أقطاي وحامد عبد الله وعلي محمود، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن لا يتجاوز التكهنات الإعلامية.

وأوضح رئيس النادي أن الحديث عن توقيع لاعب مرتبط بعقد طويل الأمد مع ناديه لصالح نادٍ آخر أمر يصعب تصديقه، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور لا تتم دون الرجوع إلى النادي صاحب حقوق اللاعب.

وشدد الشريعي على أن سياسة إنبي تعتمد بشكل أساسي على تطوير اللاعبين وصقل مواهبهم قبل التفكير في تسويقهم أو مناقشة العروض المقدمة لهم، لافتًا إلى أن النادي يمتلك أحد أبرز قطاعات الناشئين في مصر، ويستثمر الكثير من الوقت والجهد من أجل إعداد اللاعبين بالشكل المناسب.

وفيما يتعلق بمستقبل محمود عبدالمنعم "كهربا"، أكد رئيس إنبي أن اللاعب لم يتحدث معه بشأن أي خطوة قادمة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يبقى في يد اللاعب نفسه.

وأضاف أن كهربا يمثل قيمة فنية كبيرة داخل الفريق، كما يلعب دورًا مهمًا داخل غرفة الملابس بفضل خبراته الكبيرة، ويساهم في نقل خبراته إلى اللاعبين الشباب سواء من خلال تجربته في الكرة المصرية أو الاحتراف الخارجي.

وحول ما تردد عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي تتضمن انتقال محمد شريف إلى إنبي مقابل انتقال أحد لاعبي الفريق البترولي إلى القلعة الحمراء، نفى الشريعي الأمر بشكل قاطع.

وأوضح أن نادي إنبي لا يعتمد سياسة الصفقات التبادلية، خاصة أن طبيعة الرواتب والعقود الخاصة بلاعبي الأهلي تختلف عن الهيكل المالي المعمول به داخل النادي، مؤكدًا أن إدارة إنبي ملتزمة بنهجها ولن تغير سياستها في هذا الملف.