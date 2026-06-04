منافس مصر .. إيران تهزم مالي بثنائية نظيفة في بروفة المونديال الأخيرة

حقق منتخب إيران فوزًا مهمًا على نظيره منتخب مالي بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس بمدينة أنطاليا التركية، ضمن استعدادات المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم 2026.

هدف مبكر يمنح إيران الأفضلية

ونجح لاعب الوسط سعيد عزت اللهي في افتتاح التسجيل للمنتخب الإيراني مبكرًا، بعدما هز الشباك في الدقيقة 12، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة خلال أحداث اللقاء.

رضائيان يؤمن الانتصار

وفي الشوط الثاني، عزز المدافع رامين رضائيان تقدم إيران بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم المباراة لصالحه بثنائية نظيفة.

ودية مغلقة في أنطاليا

وأقيمت المواجهة خلف أبواب مغلقة في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، دون حضور جماهيري أو تغطية إعلامية، وفقًا للترتيبات الخاصة بالمنتخبين خلال فترة الإعداد.

استعدادات للمشاركة في كأس العالم

ويأتي هذا اللقاء ضمن البرنامج التحضيري للمنتخب الإيراني قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

ويأمل المنتخب الإيراني في الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق مشواره في البطولة العالمية، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام مالي وتحقيقه فوزًا معنويًا مهمًا قبل المونديال.