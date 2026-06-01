منافس مصر .. قائمة منتخب إيران النهائية لـ كأس العالم 2026

أعلن منتخب إيران، قائمته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، حيث يتواجد في المجموعة السابعة التي تضم منتخب مصر، وبلجيكا، بجانب نيوزيلندا.

ويقود مهدي طارمي نجم فريق بورتو البرتغالي قائمة منتخب إيران خلال منافسات كأس العالم بجانب علي رضا جهانبخش نجم فريق فيينورد الهولندي.

وجاءت قائمة منتخب إيران كالتالي :

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند - پيام نيازمند - سيد حسين حسيني.

خط الدفاع: إحسان حاج صفي - ميلاد محمدي - علي نعمتي - شجاع خليل زاده - حسين كنعاني - دانيال إسماعيلي فر - رامين رضائيان - صالح حرداني.

خط الوسط: سامان قدوس - سعيد عزت اللهي - محمد قرباني - روزبه جشمي - أمير محمد رزاق نيا - محمد محبي - مهدي ترابي - مهدي قائدي - علي رضا جهانبخش - آريا يوسفي.

خط الهجوم: مهدي طارمي - أمير حسين حسين زاده - علي عليبور - شهريار مغانلو - دنيس درجاهي.